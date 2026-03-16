मिसाइल की तरह गेंद फेंकने वाला एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, 'फाइटर जेट' से करता है प्यार, IPL 2026 में मचाएगा तबाही!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. IPL 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. IPL 2026 में एक एक्सप्रेस 'फास्ट बॉलर' मिसाइल की तरह गेंद फेंकने के लिए बेकरार है. यह तेज गेंदबाज फाइटर जेट की स्पीड से बेहद प्यार करता है और उसी से तेज गेंद फेंकने की प्रेरणा लेता है. IPL 2026 में यह तेज गेंदबाज बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए तैयार है. यह कातिलाना तेज गेंदबाज 155 KMPH की स्पीड से गेंदबाजी करने में माहिर है.

मिसाइल की तरह गेंद फेंकने वाला एक्सप्रेस फास्ट बॉलर

दो सीजन इंजरी से जूझने के बाद आईपीएल 2026 में मयंक यादव अपनी छाप छोड़ने को बेकरार हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर मयंक यादव का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में मयंक की गेंदबाजी में वही रफ्तार और दमखम नजर आ रहा है, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन में मयंक यादव के पास एक बार फिर जोरदार वापसी करने का सुनहरा मौका होगा. लंबे समय से मयंक यादव पर भरोसा जता रही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस सीजन अपने इस युवा तेज गेंदबाज से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद जरूर करेगी. हालांकि, मयंक यादव के लिए यह जरूरी होगा कि वह खुद को इस सीजन इंजरी से बचाकर रखें.

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बड़े से बड़े बल्लेबाज को चौंका दिया

आईपीएल 2022 के ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने मयंक यादव पर दांव खेला. 20 लाख के बेस प्राइस में मयंक यादव लखनऊ के खेमे में शामिल हुए. साल 2022 और 2023 में मयंक यादव को अपनी रफ्तार दिखाने का मौका नहीं मिला था. हालांकि, एलएसजी में मयंक को एक ऐसे तेज गेंदबाज के तौर पर तैयार किया जा रहा था, जो बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी बनने वाले थे. मयंक को आईपीएल 2024 में पहली बार मौका मिला और उनकी रफ्तार ने हर टीम और बड़े से बड़े बल्लेबाज को चौंका दिया.

'फाइटर जेट' से करता है प्यार

मयंक यादव को बचपन में ही जेट विमान पसंद थे और उनसे प्रेरणा मिलती थी. मयंक यादव को बचपन से ही जेट विमान, रॉकेट और सुपर बाइक की स्पीड ने रोमांचित किया है. मयंक यादव ने एक बार बयान देते हुए कहा था, ‘जीवन में मुझे ऐसी चीजें पसंद हैं, जिनकी गति अधिक हो. चाहे वह रॉकेट हो, हवाई जहाज हो या सुपर बाइक, स्पीड मुझे उत्साहित करती है. बचपन में मुझे जेट विमान पसंद थे और उनसे प्रेरणा मिलती थी. मैं केवल एक ही तेज गेंदबाज से प्रेरणा लेता हूं और वह डेल स्टेन हैं. वह मेरे आदर्श हैं और मैं उन्हें बहुत मानता हूं.'

156.7 Kmph की गेंद डालकर मचाया था तहलका

मयंक यादव ने IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलते हुए सबसे तेज गेंद डालकर तहलका मचा दिया था. मयंक यादव ने आईपीएल 2024 सीजन में RCB के खिलाफ एक मैच में 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी. मयंक यादव 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर रातोंरात स्टार बन गए थे. मयंक यादव लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने में माहिर हैं. लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता ने मयंक यादव को टीम इंडिया में जगह भी दिलाई थी. मयंक यादव भारत के लिए अभी तक 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. इस फॉर्मेट में मयंक यादव 30 की औसत से 4 विकेट हासिल कर चुके हैं. मयंक यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

शोएब अख्तर का तोड़ सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड

मयंक यादव अगर अपनी स्पीड को और बेहतर बनाते हैं, तो वह शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. IPL 2024 में मयंक यादव के यॉर्कर को खेलना बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन साबित हुआ था. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए IPL 2024 में मयंक यादव ने 4 मैचों में 7 विकेट झटके थे. IPL 2025 में मयंक यादव ने 2 मैच खेले थे और उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे. भारतीय टीम के साथ-साथ क्रिकेट प्रेमियों को भी मयंक यादव से बहुत सी उम्मीदें हैं. जिस हिसाब से समय के साथ मयंक यादव की गति बढ़ती जाएगी, उससे कहना गलत नहीं होगा कि वह शोएब अख्तर के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.