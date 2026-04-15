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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: जूते खरीदने तक के नहीं थे पैसे, आर्मी में भर्ती की थी चाहत, मां ने गहने बेचकर बना दिया क्रिकेटर

IPL 2026: जूते खरीदने तक के नहीं थे पैसे, आर्मी में भर्ती की थी चाहत, मां ने गहने बेचकर बना दिया क्रिकेटर

बेटा तेज कदमों से दौड़ लगाते हुए 22 गज की पिच पर बल्लेबाजों के होश उड़ा सके, इसलिए उसकी मां ने अपने गहने बेचकर साकिब हुसैन को जूते दिलाए. उम्मीदों के बोझ के तले साकिब दबे नहीं, बल्कि ऐसा निखरे कि वर्ल्ड क्रिकेट उनके बारे में जानने को बेकरार है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 15, 2026, 03:06 PM IST
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IPL 2026: जूते खरीदने तक के नहीं थे पैसे, आर्मी में भर्ती की थी चाहत, मां ने गहने बेचकर बना दिया क्रिकेटर

IPL 2026: बिहार के गोपालगंज के एक लड़के ने आईपीएल 2026 में अपनी शानदार गेंदबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया. 13 अप्रैल 2026 को IPL के 19वें सीजन में बिहार के गोपालगंज से निकला एक और क्रिकेटर सुर्खियों में आ गया. इस गेंदबाज का नाम साकिब हुसैन है. साकिब हुसैन ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 4 विकेट निकाले और अपनी रफ्तार के बूते पहले ही मुकाबले में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस तेज गेंदबाज को आर्थिक तंगी और सुविधाओं का अभाव भी नहीं रोक सका. बेटा तेज कदमों से दौड़ लगाते हुए 22 गज की पिच पर बल्लेबाजों के होश उड़ा सके, इसलिए उसकी मां ने अपने गहने बेचकर साकिब हुसैन को जूते दिलाए. उम्मीदों के बोझ के तले साकिब दबे नहीं, बल्कि ऐसा निखरे कि वर्ल्ड क्रिकेट उनके बारे में जानने को बेकरार है.

आर्मी में भर्ती की थी चाहत

साकिब हुसैन के पिता किसान थे, तो आर्थिक तंगी हमेशा से ही रही. किसी तरह से घर का बस गुजारा हो जाया करता था. साकिब शुरुआत में भारतीय सेना में जाना चाहते थे. घर के पास बने सेना के मैदान में वह तैयारी करने के लिए जाते थे. हालांकि, जब वह क्रिकेट खेलते थे, तो उनकी गेंदबाजी में कुछ अलग ही बात नजर आती थी. दोस्तों ने इस खेल में करियर बनाने की सलाह दी और पिता का भी साथ मिला. टेनिस की गेंद से साकिब ने अपने करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे अपनी गेंदबाजी के दम पर नाम कमाने लगे.

मां ने गहने बेचकर बना दिया क्रिकेटर

हालांकि, साकिब हुसैन के लिए क्रिकेटर बनने का सफर इतना आसान नहीं था. जब उन्होंने लेदर की गेंद से गेंदबाजी शुरू की, तो उन्हें अच्छे जूते की कमी महसूस हुई. क्रिकेट के प्रति बेटे का लगाव और जुनून को देखकर उनकी मां ने अपने गहने तक बेच दिए. इरफान पठान ने 'जियोस्टार' के साथ बात करते हुए बताया था कि साकिब हुसैन की मां ने उन्हें स्पाइक्स वाले जूते दिलाने के लिए गहने बेच दिए थे. मां के इस भरोसे पर साकिब हुसैन एकदम खरे भी उतरे और उन्होंने जी-तोड़ मेहनत की.

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साल 2024 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया

साकिब हुसैन ने बिहार के लिए साल 2024 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. 6 मुकाबलों में साकिब हुसैन अब तक 16 विकेट निकाल चुके हैं. वहीं, 13 टी20 मुकाबलों में साकिब हुसैन ने 14 विकेट चटकाए हैं. आईपीएल में साकिब की एंट्री साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में बतौर नेट गेंदबाज हुई थी. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 2024 में खरीदा था. हालांकि, साकिब को दोनों ही साल अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिला.

SRH ने साकिब हुसैन को 30 लाख में खरीदा

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के लिए हुए ऑक्शन में साकिब हुसैन को 30 लाख की बोली लगाते हुए अपनी टीम में शामिल किया. 13 अप्रैल 2026 की तारीख साकिब के क्रिकेट करियर की ऐतिहासिक तारीख बन गई. 'बिहार के लाल' को वो मौका मिला, जिसकी तलाश वह लंबे समय से कर रहे थे. हाथ आए मौके को साकिब ने दोनों हाथों से भुनाया और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 24 रन देकर चार विकेट चटकाए.

धीमी गेंद से बल्लेबाजों को खूब तंग किया

साकिब की गेंदबाजी में रफ्तार के साथ-साथ विविधता भी नजर आई. तेज गेंद के साथ-साथ साकिब के हाथों से निकलने वाली धीमी गेंद ने डेब्यू मुकाबले में बल्लेबाजों को खूब तंग किया. साकिब अगर डेब्यू मैच की तरह ही आईपीएल 2026 के पूरे सीजन में इसी तरह से छाप छोड़ने में सफल रहे, तो वह आने वाले वर्षों में भारतीय टीम की जर्सी में भी नजर आ सकते हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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