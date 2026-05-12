बेखौफ, बेरहम और बेमिसाल...IPL 2026 का सबसे खूंखार बल्लेबाज, जिसके सामने त्राहि-त्राहि कर रहे बुमराह जैसे घातक बॉलर

IPL 2026: आईपीएल 2026 में चौके-छक्कों की बारिश हो रही है. अब तक 1000 प्लस चौके और इतने ही छक्के लग चुके हैं. यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन है, जिसमें उस खूंखार बल्लेबाज का भी अहम योगदान है, जो पहली गेंद से छक्के उड़ा रहा है. इस सीजन के 54 मैचों के बाद वो स्ट्राइक रेट के मामले में सबसे खूंखार बल्लेबाज बन चुका है.
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में एक बल्लेबाज ने गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा है. उसका एक ही काम है पहली गेंद से छक्के उड़ाना. यह बल्लेबाज क्रीज पर बेखौफ अंदाज में उतरता है. फिर बेरहमी से बल्ला चलाकर बेमिसाल बल्लेबाजी का नजारा पेश करता है. यहां जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि वही खिलाड़ी है, जिसके सामने गेंदबाज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं.
इस खूंखार बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाजों की भी जमकर कुटाई की है. हम यहां जिस बल्लेबाज की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी हैं. कम से कम 10 मैच खेलने वाले बल्लेबाजों में वैभव का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है. जिसके दम पर वो इस सीजन के सबसे खूंखार बल्लेबाज बने हैं.
1. वैभव सूर्यवंशी
11 मैचों में 40.00 की औसत और 236.56 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. वो अब तक 38 चौके और 40 छक्के उड़ा चुके हैं. मतलब औसतन हर मैच में करीब 4 छक्के लगाए हैं.
2. प्रियांश आर्या
पंजाब किंग्स के इस तूफानी युवा ओपनर ने भी कमाल किया है. 10 मैचों में उन्होंने 226.04 के स्ट्राइक रेट से 342 रन बनाए हैं. प्रियांश ने 34.20 की औसत से रन बटोरे हैं.
3. अभिषेक शर्मा
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 11 मैचों में 210.18 के स्ट्राइक रेट से 475 रन बना चुके हैं. इस सीजन अभिषेक का बैटिंग औसत 47.50 का है. टी20 विश्व कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने बढ़िया लय हासिल की है.
4. टिम डेविड
इस लिस्ट में चौथा नाम RCB के फिनिशर टिम डेविड का है, जो अब तक 196.61 के स्ट्राइक रेट और 36.22 की औसत से कुल 232 रन बना चुके हैं.
(@Rajiv1841) May 9, 2026
वैभव सूर्यवंशी इस सीजन सबसे घातक बैटर साबित हो रहे हैं. जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड जैसे धुरंधर गेंदबाजों के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं. प्रफुल हिंगे के खिलाफ पहले ही ओवर में लगातार 4 छक्के लगा चुके हैं. इस सीजन के जरिए उन्होंने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वो सबसे तेज 100 टी20 सिक्स पूरे करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने 514 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया है, जिसका टूटना बेहद मुश्किल है.
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