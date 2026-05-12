Advertisement
trendingNow13214655
Hindi Newsक्रिकेटबेखौफ, बेरहम और बेमिसाल...IPL 2026 का सबसे खूंखार बल्लेबाज, जिसके सामने त्राहि-त्राहि कर रहे बुमराह जैसे घातक बॉलर

बेखौफ, बेरहम और बेमिसाल...IPL 2026 का सबसे खूंखार बल्लेबाज, जिसके सामने त्राहि-त्राहि कर रहे बुमराह जैसे घातक बॉलर

IPL 2026: आईपीएल 2026 में चौके-छक्कों की बारिश हो रही है. अब तक 1000 प्लस चौके और इतने ही छक्के लग चुके हैं. यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन है, जिसमें उस खूंखार बल्लेबाज का भी अहम योगदान है, जो पहली गेंद से छक्के उड़ा रहा है. इस सीजन के 54 मैचों के बाद वो स्ट्राइक रेट के मामले में सबसे खूंखार बल्लेबाज बन चुका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 12, 2026, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 Fearless Vaibhav Suryavanshi (फोटो क्रेडिट BCCI)
IPL 2026 Fearless Vaibhav Suryavanshi (फोटो क्रेडिट BCCI)

IPL 2026: आईपीएल 2026 में एक बल्लेबाज ने गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा है. उसका एक ही काम है पहली गेंद से छक्के उड़ाना. यह बल्लेबाज क्रीज पर बेखौफ अंदाज में उतरता है. फिर बेरहमी से बल्ला चलाकर बेमिसाल बल्लेबाजी का नजारा पेश करता है. यहां जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि वही खिलाड़ी है, जिसके सामने गेंदबाज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं.

इस खूंखार बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाजों की भी जमकर कुटाई की है. हम यहां जिस बल्लेबाज की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी हैं. कम से कम 10 मैच खेलने वाले बल्लेबाजों में वैभव का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है. जिसके दम पर वो इस सीजन के सबसे खूंखार बल्लेबाज बने हैं.

कम से कम 10 मैच खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट

1. वैभव सूर्यवंशी

Add Zee News as a Preferred Source

11 मैचों में 40.00 की औसत और 236.56 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. वो अब तक 38 चौके और 40 छक्के उड़ा चुके हैं. मतलब औसतन हर मैच में करीब 4 छक्के लगाए हैं.

2. प्रियांश आर्या

पंजाब किंग्स के इस तूफानी युवा ओपनर ने भी कमाल किया है. 10 मैचों में उन्होंने 226.04 के स्ट्राइक रेट से 342 रन बनाए हैं. प्रियांश ने 34.20 की औसत से रन बटोरे हैं.

3. अभिषेक शर्मा

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 11 मैचों में 210.18 के स्ट्राइक रेट से 475 रन बना चुके हैं. इस सीजन अभिषेक का बैटिंग औसत 47.50 का है. टी20 विश्व कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने बढ़िया लय हासिल की है.

4. टिम डेविड

इस लिस्ट में चौथा नाम RCB के फिनिशर टिम डेविड का है, जो अब तक 196.61 के स्ट्राइक रेट और 36.22 की औसत से कुल 232 रन बना चुके हैं.

वैभव सूर्यवंशी के नाम सबसे तेज 100 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी इस सीजन सबसे घातक बैटर साबित हो रहे हैं. जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड जैसे धुरंधर गेंदबाजों के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं. प्रफुल हिंगे के खिलाफ पहले ही ओवर में लगातार 4 छक्के लगा चुके हैं. इस सीजन के जरिए उन्होंने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वो सबसे तेज 100 टी20 सिक्स पूरे करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने 514 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया है, जिसका टूटना बेहद मुश्किल है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Orange Cap: 1 विदेशी धुरंधर सब पर भारी...विराट कोहली से आगे हैं ये 12 बल्लेबाज

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav SuryavanshiIPL 2026

Trending news

मंत्री काफिले से हटाने लगे पायलटिंग वाहन, PM मोदी की फ्यूल सेविंग अपील का व्यापक असर
Gujarat
मंत्री काफिले से हटाने लगे पायलटिंग वाहन, PM मोदी की फ्यूल सेविंग अपील का व्यापक असर
'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में PAK की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक
operation sindoor
'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में PAK की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक
1 वोट से जीत, अब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! TVK विधायक ने SC में लगाई याचिका
Tamilnadu politics
1 वोट से जीत, अब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! TVK विधायक ने SC में लगाई याचिका
1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
Punjab Police
1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
Tamil Nadu
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
Udhayanidhi Stalin
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
NEET UG 2026 Exam
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
Jammu and Kashmir. Drug
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
Water Crisis
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
Devendra Fadnavis
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!