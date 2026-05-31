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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Final: RCB से ट्रॉफी छीन सकते हैं गुजरात टाइटंस के ये 5 शेर, एक तो घातक गेंदबाजी से बरपा रहा कहर

IPL 2026 Final: RCB से ट्रॉफी छीन सकते हैं गुजरात टाइटंस के ये 5 'शेर', एक तो घातक गेंदबाजी से बरपा रहा कहर

IPL 2026 GT vs RCB Final Match: आईपीएल 2026 में आज फाइनल होना है. गुजरात टाइटंस अपने घर यानी अहमदाबाद में आरसीबी के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. जीटी के पास 5 ऐसे मैच विनर खिलाड़ी हैं, जो आरसीबी का लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना तोड़ सकते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 31, 2026, 12:48 PM IST
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Gujarat Titans Five Match Winners
Gujarat Titans Five Match Winners

IPL 2026 GT vs RCB Final Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया है, जिसका क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था. 19वें सीजन का आज फाइनल मुकाबला है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खिताबी भिड़ंत होगी. दोनों ही टीमों ने इस पूरे सीजन में कमाल का खेल दिखाया है, लेकिन कागजों पर आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है.

नॉकआउट स्टेज में दोनों टीमें दूसरी बार आमने-सामने होंगी. इससे पहले क्वालिफायर-1 में आरसीबी ने गुजरात को मात देकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया था, हालांकि, गुजरात ने भी दमदार वापसी की और क्वालिफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को धूल चटाकर फाइनल में जगह बनाई. आज अहमदाबाद के मैदान पर होने वाले इस महामुकाबले में गुजरात के ये 5 'शेर' आरसीबी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकते हैं और उनसे ट्रॉफी छीन सकते हैं. आइए एक-एक करके जान लेते हैं.

आरसीबी के लिए फाइनल में खतरा होंगे यह 5 'गुजराती'

1. शुभमन गिल

शुभमन गिल इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं, जो गुजरात के बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी हैं. इस सीजन उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी का लोहा मनवाते हुए 700 से अधिक रन कूटे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनल मुकाबला उनके घरेलू मैदान अहमदाबाद में है, जहां उनका रिकॉर्ड बढ़िया है. अगर गिल पावरप्ले में टिक गए, तो वह अकेले दम पर मैच को आरसीबी की पहुंच से दूर ले जाएंगे. उनका क्लास और स्पिन व पेस के खिलाफ खेलने की तकनीक आरसीबी के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित होगी. गिल ने इस सीजन 15 मैचों में 722 रन बनाए हैं, जिसमें 72 चौके और 33 छक्के शामिल हैं.

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2. साई सुदर्शन

इस लिस्ट में दूसरा नाम गिल के ओपनिंग पार्टनर साई सुदर्शन का है. सुदर्शन ने बिना किसी शोर-शराबे के इस पूरे सीजन में अपने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया है. वह इस सीजन के 16 मैचों में अब तक 710 रन बना चुके हैं. शुभमन के साथ मिलकर उन्होंने लगभग हर मैच में गुजरात को मजबूत शुरुआत दिलाई है. फाइनल मैच में भी अगर सुदर्शन का बल्ला चल पड़ा, तो आरसीबी के गेंदबाजों की शामत आनी बिल्कुल तय है.

3. जोस बटलर

आरसीबी के लिए एक और सबसे बड़ा खतरा विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर हैं. इंग्लैंड से आने वाला ये दिग्गज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर है और किसी भी परिस्थिति से मैच का रुख पलटने का माद्दा रखता है. इस सीजन में बटलर 16 मैचों में 39.00 की औसत से 507 रन बना चुके हैं. आरसीबी के गेंदबाज चाहेंगे कि इस खतरनाक खिलाड़ी को क्रीज पर पैर जमाने से पहले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि अगर बटलर सेट हो गए तो फिर वो आरसीबी का लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना चकनाचूर कर सकते हैं.

4. राशिद खान

खिताबी जंग में आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के लिए राशिद खान की फिरकी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है. भले ही इस सीजन बल्लेबाज राशिद के खिलाफ जोखिम ले रहे हैं और उन्हें विकेट थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन वह बेहद किफायती रहते हैं. उनके 4 ओवरों में रन चुराना किसी भी बल्लेबाज के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है, जिससे दबाव बढ़ता है और बल्लेबाज विकेट गंवा बैठते हैं. राशिद इस सीजन के 16 मैचों में 19 विकेट ले चुके हैं और अंत में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में भी माहिर हैं.

5. कगिसो रबाडा

गुजरात के पास मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा फाइनल में सबसे बड़े 'एक्स फैक्टर' होंगे. इस सीजन वो अपनी सटीक लाइन-लेंथ और आग उगलती गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं. रबाडा इस सीजन के टॉप विकेट-टेकर हैं, जो 16 मैचों में 28 शिकार कर पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. उनकी तेज रफ्तार, सटीक यॉर्कर और खतरनाक बाउंसर आरसीबी के टॉप ऑर्डर, खासकर विराट कोहली को शुरुआती झटके देने के लिए काफी हैं. पावरप्ले में विकेट चटकाने और डेथ ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाने का उनका हुनर आरसीबी का खिताब बचाने का सपना तोड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: 72 छक्के भी नहीं आए काम... ये 5 महा-रिकॉर्ड बनाने से चूके वैभव सूर्यवंशी, अब अगले सीजन में रचेंगे इतिहास?

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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