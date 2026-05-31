IPL 2026 Final: RCB का चैंपियन बनना तय! 8 साल से चले आ रहे इस ट्रेंड ने उड़ाए फैंस के होश

IPL 2026 GT vs RCB Final Match Today: क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म हो गया है और आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सबसे बड़ा और आखिरी महामुकाबला होने जा रहा है. इस हाई-वोल्टेज फाइनल मैच में पिछले साल की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पूर्व विजेता गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खिताबी भिड़ंत होगी. अहमदाबाद के चमचमाते नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. दोनों ही टीमों के पास दूसरी बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी उठाने का यह एक सुनहरा मौका है. फाइनल से पहले 8 साल पुराना एक ट्रेंड फिर से चर्चा में है, जो आरसीबी की जीत तय बता रहा है.

दरअसल, साल 2018 के आईपीएल सीजन से लेकर अब तक एक खास ट्रेंड (सिलसिला) लगातार देखने को मिल रहा है. जिसके मुताबिक, पिछले 8 सालों में जिस भी टीम ने 'क्वालिफायर-1' का मैच जीता है, उसी टीम ने फाइनल में भी बाजी मारी है और ट्रॉफी अपने नाम की है. इस मौजूदा सीजन (IPL 2026) में भी आरसीबी ने क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटंस को एकतरफा मुकाबले में हराकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया है. ऐसे में क्रिकेट पंडितों को उम्मीद है कि आरसीबी इस बार भी 8 साल पुराने इस जादुई रिकॉर्ड को जारी रखेगी.

आइए नजर डालते हैं 8 साल पुराने इस ट्रेंड पर

2018: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने क्वालिफायर-1 जीता और फिर चैंपियन बनी.

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2019: मुंबई इंडियंस (MI) ने क्वालिफायर-1 के साथ फाइनल भी अपने नाम किया.

2020: मुंबई इंडियंस ने इस सिलसिले को लगातार दूसरी बार बरकरार रखा.

2021: चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर से यही इतिहास दोहराया.

2022: गुजरात टाइटंस (GT) ने क्वालिफायर-1 जीता और पहली बार ट्रॉफी उठाई.

2023: चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर इसी ट्रेंड के दम पर खिताब जीता.

2024: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पहले क्वालिफायर-1 जीता और फिर फाइनल.

2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने भी क्वालिफायर-1 जीतकर अपना पहला खिताब जीता था.

गुजरात के 'गढ़' में है मुकाबला

बेंगलुरु के पक्ष में भले ही किस्मत का यह आंकड़ा हो, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को उनके घर में हराना लोहे के चने चबाने जैसा होगा. यह फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, जो गुजरात का घरेलू मैदान है. गुजरात की टीम इस मैदान पर बेहद आक्रामक खेल खेलती है और इस सीजन में अपने घर पर लगातार 4 मैच जीत चुकी है. बड़ी बात यह है कि इन जीतों में आरसीबी के खिलाफ मिली एक जीत भी शामिल है. ऐसे में गिल के 'शेर' अपने हजारों घरेलू दर्शकों के सामने कप उठाने के लिए पूरी जान लगा देंगे.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में कौन है आगे?

अगर इतिहास के पन्नों को पलटें, तो आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मुकाबले खेले गए हैं. दोनों के बीच का मुकाबला हमेशा बराबरी का रहा है. कुल 9 में से आरसीबी ने 5 मैच जीते, जबकि जीटी ने 4 बार बाजी मारी. आंकड़ों में आरसीबी सिर्फ एक जीत से आगे चल रही है, जिससे साफ है कि आज दोनों टीमों के बीच 10वीं भिड़ंत बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाली होगी. आरसीबी जहां इतिहास दोहराने उतरेगी, वहीं गुजरात इस अनोखे रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास लिखने को बेताब होगी. दोनों टीमें आईपीएल में अपना दूसरा खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. जीटी ने 2022 जबकि आरसीबी ने 2025 का खिताब जीता था.

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