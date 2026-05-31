Advertisement
trendingNow13233675
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 Final: शुभमन के शेर या पाटीदार के बाहुबली? GT vs RCB फाइनल का रुख तय करेंगे ये 6 खिलाड़ी, देखें मजबूत प्लेइंग-12

IPL 2026 Final: शुभमन के 'शेर' या पाटीदार के 'बाहुबली'? GT vs RCB फाइनल का रुख तय करेंगे ये 6 खिलाड़ी, देखें मजबूत प्लेइंग-12

IPL 2026 final gt vs rcb playing 12: आईपीएल 2026 का आज चैंपियन मिलने वाला है. फाइनल में खिताब के लिए आरसीबी और गुजरात की टीमें भिड़ेंगी. खिताबी जंग में दोनों टीमें किन 12 खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं, आइए जान लेते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 31, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 final gt vs rcb playing 12
IPL 2026 final gt vs rcb playing 12

IPL 2026 final gt vs rcb playing 12: आईपीएल 2026 में आज सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. इस हाई-वोल्टेज महामुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटंस (GT) आमने-सामने होंगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस फाइनल पर सभी की नजरें रहने वाली हैं. फाइनल में जगह पक्की करने वाली दोनों ही टीमों के पास दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने का सुनहरा मौका है.

बेंगलुरु ने जहां पिछले साल रजत पाटीदार की कप्तानी में अपना पहला टाइटल जीता था, वहीं गुजरात साल 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही हार्दिक पांड्या की कप्तानी में चैंपियन बनी थी. आज अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है. खिताबी जंग से पहले हम ये जानेंगे कि दोनों टीमों के वो कौन से 6 खिलाड़ी हैं, जो फाइनल का बॉस तय करेंगे. ये भी जानेंगे कि किस टीम का पलड़ा भारी है.

GT vs RCB हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें रिकॉर्ड बेहद बराबरी का रहा है. हालांकि, बेंगलुरु ने 5 जबकि जीटी ने 4 मैच जीते हैं. आज 10वीं बार यह दोनों टीमें भिड़ने वाली हैं. आंकड़े बता रहे हैं कि 1 जीत के साथ आरसीबी आगे है, लेकिन गुजरात को वो हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगी. कुल मिलाकर लड़ाई कांटे की टक्कर वाली हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों का पिछला रिकॉर्ड 1-1 की बराबरी पर है. इस सीजन यहां केवल 3 बार ही 200 का स्कोर पार हुआ है, जिसका मतलब है कि गुजरात के गेंदबाज घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर बेंगलुरु के धाकड़ बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेंगे. नीचे हम दोनों टीमों के टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इस सीजन अपनी टीम को फाइनल में लाने में अहम रोल अदा किया है.

आरसीबी के 3 'ब्रह्मास्त्र' कौन?

1. विराट कोहली: किंग कोहली इस सीजन में 15 मैचों में 1 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 600 रन बना चुके हैं. पिछले मैच में भी उन्होंने गुजरात के खिलाफ 43 रनों की अहम पारी खेली थी. कोहली बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और आज टीम उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद करेगी.

2. रजत पाटीदार: दूसरा नाम खुद कप्तान रजत पाटीदार का है, जिन्होंने इस सीजन मिडिल ऑर्डर में तूफानी बल्लेबाजी की है. क्वालीफायर-1 में गुजरात के खिलाफ ही पाटीदार ने नाबाद 93 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचाया था. वे 14 मैचों में 196.76 के खूंखार स्ट्राइक रेट से 486 रन ठोक चुके हैं. इस खिलाड़ी का बल्ला चल गया तो गुजरात की हालत खराब होना तय है.

3. भुवनेश्वर कुमार: स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले भुवी इस समय पर्पल कैप की रेस में 15 मैचों में 26 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं और पिछले मैच में भी उन्होंने गुजरात के 2 विकेट चटकाए थे. भुवी को अहमदाबाद की पिच पहले 6 ओवरों में मदद कर सकती है. वो अपनी आउट और इन स्विंग बॉलिंग के दम पर जीटी के टॉप बल्लेबाजों का शिकार करने की पूरी कोशिश करेंगे.

गुजरात टाइटंस के 3 धुरंधर कौन?

1. शुभमन गिल: कप्तान शुभमन गिल इस समय प्रचंड फॉर्म में हैं. क्वालीफायर-2 में राजस्थान के खिलाफ 104 रनों का धमाकेदार शतक जड़कर आ रहे गिल इस सीजन 15 मैचों में 722 रन (6 अर्धशतक) बना चुके हैं. जिस तरह से गिल ने इस सीजन बैटिंग की वो काबिल-ए-तारीफ है. गिल रिस्क फ्री शॉट खेलने के लिए पहचाने जाते हैं. उनके सामने फाइनल जैसे मंच पर खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका है. वो बतौर कप्तान पहली ट्रॉफी जीतने के लिए बल्ले से तबाही जरूर मचाना चाहेंगे.

2. साई सुदर्शन: बाएं हाथ के इस ओपनर ने भी इस सीजन रनों की बारिश की है. पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ 58 रन बनाने वाले सुदर्शन ने गिल के साथ 167 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी. वे 16 मैचों में 710 रन बना चुके हैं. सुदर्शन बड़ी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं. वो इस सीजन वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल के बाद 700 प्लस रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. पिछले सीजन भी उन्होंने 700 प्लस रन बनाए थे.

3. कगिसो रबाडा: साउथ अफ्रीका के स्टार गेंदबाज कगिसो रबाडा इस सीजन के सबसे सफल गेंदबाज हैं और 28 विकेट के साथ पर्पल कैप की रेस में टॉप पर हैं. पिछले मैच में उन्होंने राजस्थान के खतरनाक ओपनर वैभव सूर्यवंशी का बड़ा विकेट लिया था. रबाडा को अहमदाबाद की पिच मदद कर सकती है. यह उनका होम ग्राउंड है. देखना होगा कि रबाडा के कहर से आरसीबी के बल्लेबाज कैसे बचते हैं.

फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-12 (Playing-12)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार और रोमारियो शेफर्ड.

गुजरात टाइटंस (GT)

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और राहुल तेवतिया.

ये भी पढ़ें: IPL All Winners List: 2008 से अब तक IPL जीतने वाली टीमें, CSK-MI का जलवा, इन 3 टीमों को पहली ट्रॉफी का इंतजार

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
Himachal Pradesh News
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
Brahmos Missile
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
weather update
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
Cucumber
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
INDI Alliance
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
Brahmos
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
DNA
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
Abhishek Banerjee
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
West Bengal
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
यूपी में जनता को 'करंट' लगने की ये हैं दो बड़ी वजहें, 10 फीसदी सरचार्ज पड़ेगा भारी!
up power
यूपी में जनता को 'करंट' लगने की ये हैं दो बड़ी वजहें, 10 फीसदी सरचार्ज पड़ेगा भारी!