RCB vs GT: फाइनल में बुरी तरह फ्लॉप हुई गुजरात की सुपरहिट ओपनिंग जोड़ी, गिल-सुदर्शन ने बड़े मैच में टेके घुटने

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: IPL 2026 के ब्लॉकबस्टर फाइनल में RCB ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने पावरप्ले में ही शुभमन गिल और साई सुदर्शन को आउट कर गुजरात टाइटंस को बैकफुट पर धकेला.
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Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार (31 मई) आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के ओपनर्स बुरी तरह फेल हो गए. कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए. दोनों पावरप्ले के अंदर पवेलियन लौट गए. बड़े मैच गिल और सुदर्शन के फेल होने के बाद फैंस काफी निराश हुए.
मैच में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. गुजरात की शुरुआत शर्मनाक रही और उसके 4 ओवर के अंदर ही दोनों ओपनर्स आउट हो गए. आरसीबी के खूंखार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने कहर बरपाते हुए गुजरात टाइटंस को बैकफुट पर ढकेल दिया.
पारी के तीसरे ओवर (2.2) में जोश हेजलवुड ने गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल (10 रन) को आउट कर मैच का रुख मोड़ दिया. हेजलवुड की एक शॉर्ट-पिच गेंद पर एक्स्ट्रा बाउंस के कारण गिल का शॉट मिसहिट हुआ और मिड-ऑफ पर कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार कैच पकड़ा. टी20 क्रिकेट में हेजलवुड ने अब तक गिल को तीन बार आउट किया है, जिससे उनका दबदबा साफ नजर आता है. गिल के आउट होने के बाद आरसीबी के दिग्गज विराट कोहली ने जोरदार जश्न मनाया. वह गिल के सामने जाकर जश्न मना रहे थे.
massive wickets. dream start!
What a start for #RCB in Ahmedabad
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— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
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भुवनेश्वर कुमार ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए साई सुदर्शन (12 रन) को चौथे ओवर (3.4) में पवेलियन भेजा. सुदर्शन ने भुवनेश्वर की एक बाउंसर पर पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई. इसे विकेटकीपर जितेश शर्मा ने लपका. भुवनेश्वर का सुदर्शन के खिलाफ आईपीएल रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने इस बल्लेबाज को दो बार आउट किया है.
Pumped up & HOW
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आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के लिए पावरप्ले किसी त्रासदी से कम नहीं रहा. उसने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया. 2025 के बाद से यह केवल दूसरी बार है जब गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस चरण में दो या अधिक विकेट गंवाए हों. भुवनेश्वर कुमार (17 विकेट) और कागिसो रबाडा (19 विकेट) इस सीजन में पहले 6 ओवरों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं.
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