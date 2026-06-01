VIDEO: लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतते ही RCB का धमाल, खिलाड़ियों ने कोच को दिया 'आइस' वाला सरप्राइज

Andy Flower Ice Bath: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया. जीत के जश्न में डूबे खिलाड़ियों ने कोच एंडी फ्लावर को 'आइस बाथ' दिया और विराट कोहली की शानदार पारी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया.
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Andy Flower Ice Bath: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार (31 मई) को लगातार दूसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया. बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने शिखर मुकाबले में गुजरात टाइटंस पर पांच विकेट से जीत दर्ज कर अपने गौरव की रक्षा की. इसके बाद खिलाड़ियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. टीम ने 14 मैचों में 18 अंकों और +0.783 के नेट रन रेट के साथ लीग राउंड का समापन शीर्ष स्थान पर किया था. आरसीबी ने क्वालीफायर 1 में गुजरात को 92 रनों से करारी शिकस्त दी और फिर फाइनल में दोबारा उसी टीम को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता.
आरसीबी के खिलाड़ियों ने इस ऐतिहासिक जीत का जश्न बेहद अनोखे अंदाज में मनाया. कुछ खिलाड़ियों ने तो टीम के मुख्य कोच एंडी फ्लावर के ऊपर 'आइस बॉक्स' ही पलट दिया. इस 'आइस' सरप्राइज ने फ्लावर को हैरान कर दिया. वह हैरान रह गए और इधर-उधर भागने लगे. ऐसा लगा कि कोच को अचानक से जोरदार ठंडी लगी. उनके बगल में खड़े कुछ खिलाड़ी हंसने लगे. एंडी फ्लावर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दो आईपीएल सीजन में टीम के इस दबदबे वाले सफर में पर्दे के पीछे रहकर मुख्य भूमिका निभाई है.
आरसीबी के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने इस जीत को एक बेहद खास पल बताया. उन्होंने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ खास है। यह बच्चों के होने जैसा है. आईपीएल खिताब जीतना भी हासिल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे सब कुछ विशेष महसूस हो रहा है.'' उन्होंने जीत का श्रेय सपोर्ट स्टाफ (मो बोबाट, एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक और मलोलन रंगराजन) को दिया. क्रुणाल ने आगे कहा कि 18 साल के लंबे इंतजार के बाद लगातार दो ट्राफियां जीतना अविश्वसनीय है, खासकर विराट कोहली के लिए जिन्होंने उस पहली ट्रॉफी के लिए 18 साल इंतजार किया.
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— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
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बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के लिए क्रीज पर कोहली का साथ होना उनकी घबराहट को शांत करने वाला था. उन्होंने साझा किया कि जब विकेट गिरे, तो वेंकटेश अय्यर ने उनसे पूछा कि क्या वे नर्वस हैं, लेकिन जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हों, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी रनों की भूख अविश्वसनीय है. पडिक्कल ने कहा, ''इस पूरे समूह के साथ बल्लेबाजी करना विशेष रहा है. हम इस ट्रॉफी के लिए तरस रहे थे और मुझे खुशी है कि मैंने यह सीजन बिना किसी चोट के पूरा किया.''
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जितेश शर्मा के अनुसार, आरसीबी ने खिताब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा बल्कि अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दिया. उन्होंने बताया, ''जैसा कि मो बोबात ने पहले कहा था, हम बचाव नहीं कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं और किसी चीज का पीछा कर रहे हैं। मानसिकता खिताब बचाने की नहीं थी.'' जितेश ने प्रबंधन को धन्यवाद दिया जिन्होंने खराब फॉर्म के दौरान भी उनका साथ दिया, जिससे उन्हें आश्वासन मिला. उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम ने एक समय में एक ही मैच पर ध्यान दिया और विरोधियों के बजाय अपनी प्रक्रिया पर अडिग रहे. उन्हें उम्मीद है कि टीम भविष्य में तीसरा खिताब भी जीतेगी.
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