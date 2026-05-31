Advertisement
trendingNow13234143
Hindi Newsक्रिकेटRCB vs GT: फाइनल मैच देखने से पहले नोट कर लें ये 8 रिकॉर्ड, आंकड़ों में छुपा है आईपीएल का नया चैंपियन!

RCB vs GT: फाइनल मैच देखने से पहले नोट कर लें ये 8 रिकॉर्ड, आंकड़ों में छुपा है आईपीएल का नया चैंपियन!

IPL 2026 Final RCB vs GT: आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच महामुकाबला है. क्या रजत पाटीदार आरसीबी को लगातार दूसरा खिताब दिलाएंगे या शुभमन गिल की टाइटंस करेगी पलटवार? आंकड़ों और पिच रिपोर्ट के साथ पूरी जानकारी.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 31, 2026, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विराट कोहली बनाम शुभमन गिल
विराट कोहली बनाम शुभमन गिल

IPL 2026 Final RCB vs GT: दो महीने के रोमांचक एक्शन के बाद आईपीएल 2026 का सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस रविवार (31 मई) को अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताब के लिए एक-दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं. आरसीबी लीग स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष पर रही और क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रनों से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई. 

इससे पहले इसी साल फरवरी में, स्मृति मंधाना के नेतृत्व वाली आरसीबी टीम ने अपना दूसरा वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) खिताब जीता था. अब करीब चार महीने बाद रजत पाटीदार के पास आरसीबी को दूसरा आईपीएल खिताब दिलाकर फ्रेंचाइजी के कैबिनेट में एक और ट्रॉफी जोड़ने का सुनहरा मौका है.

अब फाइनल से पहले हम 8 ऐसे रिकॉर्ड बता रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

1) फाइनल में आरसीबी का रिकॉर्ड 1-3 है. आरसीबी के फाइनल का सफर एक तरह से अपनी साख वापस पाने की कहानी रहा है. 2009, 2011 और 2016 के फाइनल में हार का सामना करने के बाद आखिरकार 2025 में अपना पहला IPL खिताब जीतकर उन्होंने उस मनहूस सिलसिले को तोड़ दिया.

2) IPL फाइनल्स में गुजरात का रिकॉर्ड 1-1 है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम ने अपने पहले ही सीजन (2022) में ट्रॉफी जीती थी, लेकिन 2023 के फाइनल में उसे चेन्नई सुपरकिंग्स ने हरा दिया था.

3) फाइनल में विराट कोहली का रिकॉर्ड शर्मनाक है. कोहली के आंकड़े साधारण रहे हैं. आरसीबी के इस दिग्गज खिलाड़ी ने चार फाइनल मैचों में 34.75 की औसत और 126.36 के स्ट्राइक रेट से कुल 139 रन बनाए हैं, जिसमें उनके स्कोर 7, 35, 54 और 43 रहे हैं.

4) गुजरात और आरसीबी के बीच आमने-सामने के मुकाबलों में ज्यादा फर्क नहीं है. कुल मिलाकर बेंगलुरु को 5-4 की मामूली बढ़त हासिल है. अहमदाबाद में इन दोनों टीमों के बीच हुए तीन मुकाबलों में से दो में आरसीबी ने जीत हासिल की है.

ये भी पढ़ें:इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर भड़के सचिन तेंदुलकर, इन 3 मांगों से बढ़ाई BCCI की टेंशन

5) इस सीजन में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काफी रन बने हैं. सात मैचों में औसत स्कोर 181 रहा है. पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीमों का औसत 187 रहा है, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का औसत 173 रहा है. इसलिए, फिलहाल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ही एक समझदारी भरा फैसला लगता है.

6) अहमदाबाद में स्पिन के मुकाबले तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन कहीं ज्यादा बेहतर रहा है. इस सीजन में तेज गेंदबाजों ने 77 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर सिर्फ 20 विकेट ही ले पाए हैं. यह फाइनल में बेहतरीन सीम गेंदबाजी की अहमियत को दिखाता है. इन 20 विकेटों में से नौ विकेट राशिद खान ने लिए हैं.

ये भी पढ़ें: कौन जीतेगा IPL 2026 की ट्रॉफी? फाइनल से पहले ही हो गई सबसे बड़ी भविष्यवाणी

7) T20 टूर्नामेंट के फाइनल में राशिद ख़ान का रिकॉर्ड गुजरात के लिए चिंता का विषय है. इस अफगान लेग-स्पिनर ने 10 T20 फाइनल मैचों में सिर्फ नौ विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 6.48 रहा है.

8) जोश हेजलवुड ने बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. पांच T20 फाइनल मैचों में इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने 7.31 के इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए हैं, जिसमें एक बार तीन विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026IPL 2026 Final

Trending news

उरी सेक्टर में LoC पर 3 घुसपैठिए गिरफ्तार, एक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का था
Jammu Kashmir
उरी सेक्टर में LoC पर 3 घुसपैठिए गिरफ्तार, एक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का था
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
Education
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?
TBRL
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?
घर, खेत और लग्जरी लाइफस्टाइल… डीके शिवकुमार होंगे सबसे धनी सीएम; जानें नेटवर्थ
dk Shivkumar
घर, खेत और लग्जरी लाइफस्टाइल… डीके शिवकुमार होंगे सबसे धनी सीएम; जानें नेटवर्थ
अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले थे TMC नेता के करीबी, पूर्व विधायक से निकला कनेक्शन
West Bengal
अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले थे TMC नेता के करीबी, पूर्व विधायक से निकला कनेक्शन
'सरकारी स्कूल बने लोगों की पहली पसंद', सीएम मान के सिपाहसलार ने क्या कहा?
Punjab news
'सरकारी स्कूल बने लोगों की पहली पसंद', सीएम मान के सिपाहसलार ने क्या कहा?
PM आवास पर शाम 5:30 बजे होगी केंद्रीय नेताओं की बैठक, राज्यसभा चुनाव पर होगा मंथन
PM Modi
PM आवास पर शाम 5:30 बजे होगी केंद्रीय नेताओं की बैठक, राज्यसभा चुनाव पर होगा मंथन
करोड़ों का लेनदेन, 25 खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे; आतंकी फंडिंग मामले में खुलासा
jammu kashmir news
करोड़ों का लेनदेन, 25 खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे; आतंकी फंडिंग मामले में खुलासा
CBSE रिजल्ट विवाद: छात्र वेदांत श्रीवास्तव से मिले राहुल गांधी, सिस्टम पर साधा निशान
Rahul Gandhi
CBSE रिजल्ट विवाद: छात्र वेदांत श्रीवास्तव से मिले राहुल गांधी, सिस्टम पर साधा निशान
अब तो संभल जाओ इंसान! शमशान से नदियों तक फैल चुका है प्लास्टिक का जहर
World Environment Day
अब तो संभल जाओ इंसान! शमशान से नदियों तक फैल चुका है प्लास्टिक का जहर