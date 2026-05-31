RCB vs GT: फाइनल मैच देखने से पहले नोट कर लें ये 8 रिकॉर्ड, आंकड़ों में छुपा है आईपीएल का नया चैंपियन!

IPL 2026 Final RCB vs GT: दो महीने के रोमांचक एक्शन के बाद आईपीएल 2026 का सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस रविवार (31 मई) को अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताब के लिए एक-दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं. आरसीबी लीग स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष पर रही और क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रनों से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई.

इससे पहले इसी साल फरवरी में, स्मृति मंधाना के नेतृत्व वाली आरसीबी टीम ने अपना दूसरा वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) खिताब जीता था. अब करीब चार महीने बाद रजत पाटीदार के पास आरसीबी को दूसरा आईपीएल खिताब दिलाकर फ्रेंचाइजी के कैबिनेट में एक और ट्रॉफी जोड़ने का सुनहरा मौका है.

अब फाइनल से पहले हम 8 ऐसे रिकॉर्ड बता रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे.

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1) फाइनल में आरसीबी का रिकॉर्ड 1-3 है. आरसीबी के फाइनल का सफर एक तरह से अपनी साख वापस पाने की कहानी रहा है. 2009, 2011 और 2016 के फाइनल में हार का सामना करने के बाद आखिरकार 2025 में अपना पहला IPL खिताब जीतकर उन्होंने उस मनहूस सिलसिले को तोड़ दिया.

2) IPL फाइनल्स में गुजरात का रिकॉर्ड 1-1 है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम ने अपने पहले ही सीजन (2022) में ट्रॉफी जीती थी, लेकिन 2023 के फाइनल में उसे चेन्नई सुपरकिंग्स ने हरा दिया था.

3) फाइनल में विराट कोहली का रिकॉर्ड शर्मनाक है. कोहली के आंकड़े साधारण रहे हैं. आरसीबी के इस दिग्गज खिलाड़ी ने चार फाइनल मैचों में 34.75 की औसत और 126.36 के स्ट्राइक रेट से कुल 139 रन बनाए हैं, जिसमें उनके स्कोर 7, 35, 54 और 43 रहे हैं.

4) गुजरात और आरसीबी के बीच आमने-सामने के मुकाबलों में ज्यादा फर्क नहीं है. कुल मिलाकर बेंगलुरु को 5-4 की मामूली बढ़त हासिल है. अहमदाबाद में इन दोनों टीमों के बीच हुए तीन मुकाबलों में से दो में आरसीबी ने जीत हासिल की है.

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5) इस सीजन में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काफी रन बने हैं. सात मैचों में औसत स्कोर 181 रहा है. पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीमों का औसत 187 रहा है, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का औसत 173 रहा है. इसलिए, फिलहाल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ही एक समझदारी भरा फैसला लगता है.

6) अहमदाबाद में स्पिन के मुकाबले तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन कहीं ज्यादा बेहतर रहा है. इस सीजन में तेज गेंदबाजों ने 77 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर सिर्फ 20 विकेट ही ले पाए हैं. यह फाइनल में बेहतरीन सीम गेंदबाजी की अहमियत को दिखाता है. इन 20 विकेटों में से नौ विकेट राशिद खान ने लिए हैं.

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7) T20 टूर्नामेंट के फाइनल में राशिद ख़ान का रिकॉर्ड गुजरात के लिए चिंता का विषय है. इस अफगान लेग-स्पिनर ने 10 T20 फाइनल मैचों में सिर्फ नौ विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 6.48 रहा है.

8) जोश हेजलवुड ने बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. पांच T20 फाइनल मैचों में इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने 7.31 के इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए हैं, जिसमें एक बार तीन विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है.