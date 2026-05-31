IPL फाइनल में टॉस के सिकंदर बने रजत पाटीदार, अब RCB की ट्रॉफी पक्की? इस रिकॉर्ड से गुजरात सावधान!

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Final: IPL 2026 के फाइनल में RCB ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला किया है. शुभमन गिल की टीम को बल्लेबाजी का न्योता मिला. अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरसीबी अपने खिताब को डिफेंड कर पाएगी?
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Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार (31 मई) को आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीत लिया. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मौजूदा चैंपियन आरसीबी की नजरें लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रचने पर हैं. गुजरात की टीम 2022 के बाद खिताब जीतने के लिए उतरी है.
गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी का पूरा दारोमदार शुभमन गिल और उनके सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन पर होगा. उन्होंने इस पूरे सीजन में शानदार साझेदारी की है. वहीं, सबकी निगाहें आरसीबी के तेज गेंदबाजी यूनिट पर भी होंगी, जिसकी कमान अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के हाथों में है.
यह मुकाबला न केवल गौरव के लिए है, बल्कि भारी भरकम इनामी राशि के लिए भी है. दोनों टीमें अपने दूसरे आईपीएल खिताब के लिए भिड़ रही हैं. फाइनल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि हारने वाली (उपविजेता) टीम को 13 करोड़ रुपये से संतोष करना होगा.
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रजत पाटीदार के लिए टॉस का सिक्का इस सीजन में काफी मेहरबान रहा है. उन्होंने अब तक 13 मैचों में कप्तानी करते हुए 11 बार टॉस जीता है और केवल 1 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. साथ ही आरसीबी ने इस सीजन में टीम की निरंतरता पर जोर दिया है. उन्होंने आईपीएल 2026 के दौरान केवल 16 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है, जो किसी एक सीजन में किसी भी टीम द्वारा उपयोग किए गए सबसे कम खिलाड़ियों के रिकॉर्ड के करीब है.
IPL सीजन में किसी टीम द्वारा इस्तेमाल किए गए सबसे कम खिलाड़ी
14- चेन्नई सुपरकिंग्स (2015)
15- मुंबई इंडियंस (2018 और 2020)
16- कोलकाता नाइटराइडर्स (2018)/ चेन्नई सुपरकिंग्स (2021)/ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2026)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार.
गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज.
गुजरात टाइटंस इम्पैक्ट सदस्य: प्रसिद्ध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, साई किशोर.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इम्पैक्ट सदस्य: वेंकटेश अय्यर, कनिष्क चौहान, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स.
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