किस्मत हो तो ऐसी! इन 2 खिलाड़ियों की लगी खिताबी हैट्रिक, लगातार 3 साल उठाई आईपीएल ट्रॉफी

IPL 2026 RCB vs GT Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने रविवार को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटन्स को हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया. आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत के नायक विराट कोहली रहे. उन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की तूफानी पारी खेली. 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली इस जीत के साथ ही आरसीबी अब पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के उस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गई है, जिन्होंने लगातार दो बार आईपीएल खिताब जीतने का कारनामा किया है.

इस जीत के साथ ही फिल साल्ट और सुयश शर्मा एक दुर्लभ उपलब्धि का हिस्सा बने. इस जोड़ी ने 2024 में कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ ट्रॉफी उठाई थी और अब 2025 व 2026 में RCB के साथ लगातार जीत दर्ज कर अपनी खिताबी हैट्रिक पूरी की है.

कैसा रहा फिल साल्ट का यह सीजन?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए फिल साल्ट का आईपीएल 2026 सीजन शानदार रहा. उन्होंने टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए 6 मैचों में 168.33 की शानदार स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए. अपने 40 मैचों के आईपीएल करियर में साल्ट ने अब तक 174.48 की स्ट्राइक रेट से 1,258 रन बनाए हैं, जिसमें 12 अर्धशतक शामिल हैं.

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सुयश शर्मा ने गेंद से किया कमाल

दूसरी ओर, स्पिनर सुयश शर्मा का 2026 आईपीएल सीजन भी संतोषजनक रहा. उन्होंने 12 मैचों में 9.21 की इकॉनमी रेट से 9 विकेट हासिल किए. कुल मिलाकर अपने 39 मैचों के करियर में उन्होंने 44.07 की औसत से 27 विकेट अपने नाम किए हैं.

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गुजरात की खराब बैटिंग

मैच की बात करें तो आरसीबी द्वारा पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर गुजरात टाइटन्स 20 ओवर में केवल 155/8 रन ही बना सकी. टीम की ओर से वाशिंगटन सुंदर (37 गेंदों में नाबाद 50) और निशांत सिंधु (18 गेंदों में 20) ही ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 20 रन का आंकड़ा पार किया. आरसीबी के लिए रासिख डार सलाम (3/27), भुवनेश्वर कुमार (2/29) और जोश हेजलवुड (2/37) ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए.

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आरसीबी की तूफानी बैटिंग

आरसीबी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की. वेंकटेश अय्यर (16 गेंदों में 32) और विराट कोहली के बीच पहले विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी हुई. हालांकि, एक समय गुजरात ने वापसी की कोशिश की और आरसीबी का स्कोर 132/5 कर दिया, लेकिन विराट कोहली ने अंत तक टिके रहकर टीम को दो ओवर शेष रहते ही जीत दिला दी.