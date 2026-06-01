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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: फाइनल जीती RCB, पर करोड़ों ले गया बिहार का लाल; वैभव सूर्यवंशी को टोटल कितने रुपये मिले?

IPL 2026: फाइनल जीती RCB, पर करोड़ों ले गया बिहार का लाल; वैभव सूर्यवंशी को टोटल कितने रुपये मिले?

Vaibhav Sooryavanshi Total Prize Money: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप और MVP खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. इस सीजन में उनकी कुल कमाई 2.50 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई. फाइनल के बाद अवॉर्ड सेरेमनी में वैभव छाए रहे.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jun 01, 2026, 12:18 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी.
राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी.

Vaibhav Sooryavanshi Total Prize Money: राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर इसे अपने करियर का सबसे यादगार सीजन बना दिया. इस युवा बल्लेबाज ने पूरे सीजन में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की. रॉयल्स ने उन्हें नीलामी में 1.10 करोड़ रुपये की किफायती कीमत पर खरीदा था. अब वैभव ने आईपीएल 2026 फाइनल के बाद अवॉर्ड सेरेमनी के बाद अपनी कमाई को सैलरी से दोगुना कर दिया.

फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया. उसने लगातार दूसरी बार खिताब को जीता है. आरसीबी ने ट्रॉफी जरूर जीत ली, लेकिन फाइनल के बाद वैभव की काफी ज्यादा चर्चा हुई. भले ही राजस्थान रॉयल्स आईपीएल फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में असफल रही, लेकिन सूर्यवंशी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले के दौरान मौजूद थे.

वैभव पर अवॉर्ड्स की बारिश

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के बाद वैभव को प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सम्मानित किया गया. उन्हें इस सीजन का मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर (MVP) घोषित किया गया. इसके अलावा उन्होंने ऑरेंज कैप सहित कुल 5 अवॉर्ड जीते. 

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इनामों की लिस्ट में क्या-क्या और कितने रुपये मिले? 

मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर (MVP): 15 लाख रुपये
ऑरेंज कैप (टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर): 10 लाख रुपये
सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन: 10 लाख रुपये और एक टाटा सिएरा कार
सुपर सिक्स ऑफ द सीजन: 10 लाख रुपये (72 छक्कों के लिए)
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन: 10 लाख रुपये

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मैच फीस से कितनी हुई कमाई? 

1.10 करोड़ रुपये की सलाना सैलरी और पुरस्कारों के अलावा सूर्यवंशी को प्रत्येक मैच खेलने के लिए 7.5 लाख रुपये की मैच फीस भी मिली. उन्होंने इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए कुल 16 मैच खेले, जिसके चलते उन्होंने केवल मैच फीस के रूप में 1.20 करोड़ रुपये की कमाई की.

ये भी पढ़ें: VIDEO: खिताबी जीत के बाद विराट और क्रुणाल का 'ढोल डांस' वायरल, फैंस लुटा रहे प्यार

वैभव ने सीजन में टोटल कितने रुपये कमाए?

इसखिलाड़ी ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' और अन्य मैच-डे अवॉर्ड के माध्यम से भी अतिरिक्त नकद इनाम जीते. उन्हें 'इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच' या 'मैच में सर्वाधिक छक्के' जैसे व्यक्तिगत सम्मानों के लिए 1-1 लाख रुपये मिले हैं. इन सब को मिलाकर आईपीएल 2026 सीजन में उनकी कुल कमाई 2.50 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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