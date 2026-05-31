IPL 2026 Final: अहमदाबाद में RCB और GT के बीच ट्रॉफी की लड़ाई, ऐसी है दोनों टीमों की Playing XI

IPL 2026 Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है.
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IPL 2026 Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. यह काफी अच्छी विकेट है. गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी, लेकिन सच कहूं तो, 40 ओवर में इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. इसलिए हम उन्हें (गुजरात टाइटंस) जितनी जल्दी हो सके आउट करने की कोशिश करेंगे. फाइनल के लिए ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतरीन है. इस मैच को जीतने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.'
वहीं, गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'टॉस जीतकर हम पहले बल्लेबाजी ही करते. यह एक आम विकेट है, हम यहां अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं. पहले तीन ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है. यह दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है. हमने टीम में एक बदलाव किया है. साईं (किशोर) की जगह अरशद (खान) टीम में आए हैं.'
इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच 3 मैच खेले जा चुके हैं. 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) के विरुद्ध 5 विकेट से जीत हासिल की थी, जिसके बाद 30 अप्रैल को उसे 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. क्वालीफायर-1 में आरसीबी ने जीटी को 92 रन से रौंदा था. गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम किया था, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले सीजन की चैंपियन टीम है.
विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार.
साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज.
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