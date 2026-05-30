IPL 2026 फाइनल में बारिश बनेगी विलेन या सिर्फ चौकों-छक्कों की होगी बरसात? जानें अहमदाबाद के मौसम का हाल

IPL 2026 Final, Ahmedabad Weather: आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज को नंबर 1 और 2 पर फिनिश करने के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस फाइनल में एक दूसरे से भिड़ने के लिए कमर कस चुकी है. खिताबी भिड़ंत उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है, जहां ये दोनों टीमें पहली बार चैंपियन बनी थी. 2022 में गुजरात टाइटंस ने खिताब अपने नाम किया था, जबकि 2015 में इसी मैदान पर RCB की टीम आखिरकार 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद चैंपियन बनी थी.
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IPL 2026 Final, Ahmedabad Weather: आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज को नंबर 1 और 2 पर फिनिश करने के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस फाइनल में एक दूसरे से भिड़ने के लिए कमर कस चुकी है. खिताबी भिड़ंत उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है, जहां ये दोनों टीमें पहली बार चैंपियन बनी थी. 2022 में गुजरात टाइटंस ने खिताब अपने नाम किया था, जबकि 2015 में इसी मैदान पर RCB की टीम आखिरकार 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद चैंपियन बनी थी. अब एक बार फिर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों की किस्मत दांव पर है. कोई एक टीम निश्चित तौर पर चैंपियन बनेगी, जबकि एक का सपना टूटना भी तय है.
आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का सफर शानदार रहा है. RCB की टीम इस सीजन में सिर्फ 5 मुकाबले हारी है, वहीं GT को 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमें इस सीजन 3 बार आमने-सामने हुई हैं. दो बार बाजी आरसीबी ने मारी है, जबकि एक जीत गुजरात ने हासिल की है. देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल के रण में कौन किसपर भारी पड़ता है?
आईपीएल 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद में होगा. मौसम रिपोर्ट के अनुसार, 31 मई को अहमदाबाद में दिन में तापमान 41°C और 42°C के बीच रहने की उम्मीद है. बढ़ती आर्द्रता के कारण वास्तविक तापमान 45°C से ऊपर जाने का अनुमान है. मैच के समय (शाम 7:30 बजे) तक तापमान गिरकर 30°C से 33°C तक रहने की उम्मीद है. मानसून से पहले की कुछ स्थानीय बौछारों के कारण खेल में थोड़ी देर के लिए मामूली रुकावट आ सकती है. फिलहाल भारी बारिश से खेल रद्द होने की आशंका नहीं है.
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में रिजर्व डे नहीं रखा गया था, लेकिन फाइनल के लिए रिजर्व डे है. इसके अलावा बारिश की वजह से खेल रुकने पर 5-5 ओवर के लिए कट ऑफ टाइम भारतीय समयानुसार रात 12:50 बजे होगा.
अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश विलेन बनती है और 5-5 ओवर से भी नतीजा नहीं निकलता है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम विजेता बन जाएगी. बीसीसीआई के नियम के अनुसार, जो भी टीम पॉइंट्स टेबल पर बेहतर स्थान पर रहती है उसे फायदा मिलता है. RCB पॉइंट्स टेबल पर शिखर पर थी और GT दूसरे नंबर पर. यही वजह है कि मैच रद्द होने पर RCB की टीम को विनर घोषित कर दिया जाएगा.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम: वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स, फिलिप साल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, स्वप्निल सिंह, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल
गुजरात टाइटंस की टीम: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, कुलवंत खेजरोलिया, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा
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