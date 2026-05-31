IPL 2026 Winner Prize Money: लगातार दूसरी ट्रॉफी और 20 करोड़ का इनाम, RCB पर पैसों की बौछार, गुजरात को कितने मिले?

IPL 2026 Final Winner Prize Money: गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी. जवाब में आरसीबी की टीम 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर फाइनल जीत गई. उसके लिए दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने 42 गेंद पर सबसे ज्यादा नाबाद 75 रन बनाए.
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IPL 2026 Final Winner Prize Money: आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब जीत लिया. आरसीबी की टीम लगातार दूसरे सीजन में चैंपियन बनी है. यह उसका कुल दूसरा खिताब है. इस जीत के साथ ही आरसीबी ने एक मोटी रकम पर कब्जा कर लिया. उसे ट्रॉफी जीतने के लिए 20 करोड़ रुपये इनाम में मिले. वहीं, गुजरात टाइटंस को 13 करोड़ रुपये से संतोष करना पड़ा.
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार (31 मई) को आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी. जवाब में आरसीबी की टीम 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर फाइनल जीत गई. उसके लिए दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने 42 गेंद पर सबसे ज्यादा नाबाद 75 रन बनाए.
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साल 2008 में जीतने वाली टीम के लिए प्राइज मनी सिर्फ 4.80 करोड़ रुपये थी. 2014-15 के दौरान यह बढ़कर 15 करोड़ रुपये हो गई, और अब यह रकम 20 करोड़ रुपये है.
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IPL प्लेऑफ में शामिल होने वाली बाकी दो टीमों को भी अच्छी-खासी नकद इनामी राशि मिली है. क्वालिफायर 2 में हारने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम को 7 करोड़ रुपये मिले हैं. एलिमिनेटर में बाहर होने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 6.5 करोड़ मिले हैं. जो फ्रेंचाइजियां पांचवें से दसवें स्थान के बीच रही हैं, उन्हें कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगी. हालांकि, उन्हें ब्रॉडकास्टिंग डील, स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई और टिकटों की बिक्री से रेवेन्यू मिलेगा.
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