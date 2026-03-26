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Hindi Newsक्रिकेटRCB Playing XI: नंबर 1 से लेकर 8 तक छक्के उड़ाने वाले बल्लेबाजों की फौज, हेजलवुड की जगह ले सकता है ये घातक बॉलर

RCB Playing XI: नंबर 1 से लेकर 8 तक छक्के उड़ाने वाले बल्लेबाजों की फौज, हेजलवुड की जगह ले सकता है ये घातक बॉलर

RCB Playing XI: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा. आइए जानते हैं कि पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 26, 2026, 01:47 PM IST
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फोटो क्रेडिट (X/RCB)
फोटो क्रेडिट (X/RCB)

RCB Playing XI: आईपीएल 2026 में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं. 28 मार्च से 19वें सीजन का आगाज होगा. पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है. यह मुकाबला आरसीबी अपने घरेलू मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी. पहले मैच में दोनों ही टीमें अपने मुख्य गेंदबाजों के बिना उतरेंगी. एसआरएच के पास जहां पैट कमिंस नहीं हैं, तो वहीं आरसीबी के मैच विनर बॉलर जोश हेजलवुड भी अब तक टीम से नहीं जुड़े हैं. ऐसे में सवाल ये है कि आरसीबी की प्लेइंग 11 में हेजलवुड की जगह कौन लेगा? हम आपके लिए इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं और ये भी बताएंगे कि ओपनिंग मुकाबले में आरसीबी किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है.

सबसे पहले बात करते हैं जोश हेजलवुड की, जो शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं. उनकी चोट से पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई है. पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में उन्होंने आरसीबी को चैंपियन बनाने में अहम रोल अदा किया था. उन्होंने 12 मैचों में 22 शिकार किए थे, वो भी 8.77 की इकॉनमी के साथ, जो टी20 क्रिकेट में बहुत ही बढ़िया आंकड़े हैं. इस बार उनकी जगह जैकब डफी को प्लेइंग 11 में मौका मिलने की पूरी उम्मीद है, जो न्यूजीलैंड से आते हैं. वो कीवी टीम के लिए 4 टेस्ट में 25 विकेट ले चुके हैं. 19 वनडे में 35 जबकि 48 टी20 मैचों में 62 विकेट निकाल चुके हैं. डफी के पास बढ़िया लाइन-लेंथ और गति है, जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को तबाह कर सकती है.

विराट-साल्ट की ओपनिंग जोड़ी

अब बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की. आईपीएल 2025 की तरह इस बार भी विराट कोहली और फिल साल्ट ओपन करेंगे. नंबर तीन पर लेफ्टी बैटर देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है. 

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आरसीबी के पास मिडिल ऑर्डर में तूफानी बैटर्स की फौज

नंबर चार पर कप्तान रजत पाटीदार आएंगे, जो स्पिन के खिलाफ छक्कों की बारिश करने के लिए पहचाने जाते हैं. आरसीबी के पास नंबर पांच और छह पर टिम डेविड और जितेश शर्मा रहेंगे, जिनकी बैटिंग पोजीशन मैच और सिचुएशन के हिसाब से बदल सकती है. इसके बाद ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या आएंगे, जिनके पास छक्के लगाने की क्षमता है. मतलब यह कि नंबर 1 से नंबर 8 तक आरसीबी के पास तूफानी बल्लेबाजों की फौज है.

आरसीबी के पास स्टार गेंदबाजों की फौज

पहले मुकाबले में आरसीबी सुयश शर्मा को बतौर स्पिनर खिला सकती है, जो एक लेग स्पिनर हैं. पिछले कुछ सीजन में उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी को प्रभावित किया है. तेज गेंदबाजी में जैकब डफी के अलावा भुवनेश्वर कुमार का खेलना तय है, जबकि 5 करोड़ में खरीदे गए मंगेश यादव तीसरे पेसर के तौर पर नजर आ सकते हैं, जो ना सिर्फ मीडियम पेस बल्कि आखिरी के ओवरों में बल्ले से भी खास योगदान दे सकते हैं.

SRH के खिलाफ मैच के लिए RCB की संभावित प्लेइंग XI (RCB Probable Playing XI for Match Against SRH)

फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड / जैकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयश शर्मा, मंगेश यादव

आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी की पूरी टीम (RCB Full Squad for IPL 2026)

विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिल साल्ट, जोश हेजलवुड, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, स्वप्निल सिंह, रसिख सलाम, यश दयाल, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओस्तवाल.

ये भी पढ़ें: CSK का छुपा रुस्तम घातक हथियार...28 गेंदों पर ठोक चुका है शतक, 2025 के डेब्यू में ही मचा दिया था तहलका

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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