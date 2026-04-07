Advertisement
trendingNow13169732
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे कैमरन ग्रीन का क्या किया जाए? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने KKR को दिए ये 2 ऑप्शन

IPL 2026: फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे कैमरन ग्रीन का क्या किया जाए? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने KKR को दिए ये 2 ऑप्शन

IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन खराब फॉर्म में चल रहे हैं. पहले तीनों मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा. अब इस खिलाड़ी को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने KKR को 2 सुझाव दिए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैमरून ग्रीन की तस्वीर
कैमरून ग्रीन की तस्वीर

इन दिनों IPL 2026 की धूम है. इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन पहले तीन मैचों में फ्लॉप रहे हैं. KKR के लिए खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 24 रन बनाए हैं. पहले तीन में से KKR को 2 मैचों में हार झेलनी पड़ी, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. बैक टू बैक तीन मैचों में फ्लॉप रहने वाले ग्रीन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. एक तरफ जहां KKR के फैंस ने सोशल मीडिया पर बखेड़ा कर रखा है. वहीं अब ग्रीन की खराब फॉर्म ने पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने ग्रीन की मौजूदा स्थिति पर बेहद गंभीर और तीखी प्रतिक्रिया दी है. फिंच ने साफ कह दिया कि ग्रीन क्रीज पर काफी 'पैनिक' और 'टेंटेटिव' नजर आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच का ये मानना है कि स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन केवल रनों की कमी से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी बड़ी गिरावट आई है.

आखिर क्या बोले आरोन फिंच?

ESPNcricinfo के कार्यक्रम 'टाइम आउट' में बात करते हुए फिंच ने कहा, 'ग्रीन की एक पारी रन आउट के कारण खत्म हुई, जो उनकी गलती नहीं थी, लेकिन इसके अलावा भी वे दो बार सस्ते में आउट हुए. उनके खेल में घबराहट (Panic) दिख रही है. वे वैसे नहीं दिख रहे जैसे पहले हुआ करते थे. याद कीजिए जब वे मुंबई इंडियंस (MI) के लिए टॉप ऑर्डर में खेलते थे, तब उनका इरादा (Intent) बिल्कुल अलग था, वे क्रीज पर हावी रहते थे, लेकिन अब वे डरे हुए (Tentative) नजर आ रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

KKR को फिंच की दो टूक सलाह

फिंच ने कैमरन ग्रीन को लेकर KKR मैनेजमेंट को स्पष्ट शब्दों में 2 सुझाव दिए हैं. उन्होंने साफ कहा कि ग्रीन के साथ 'बीच का रास्ता' अपनाना बंद करें. फिंच ने पहला विकल्प ये दिया कि ग्रीन को ऊपर खिलाओ. मतलब ओपन कराओ या फिर नंबर 3 पर भेजो, ताकि वो खुलकर खेल सकें. दूसरा विकल्प ये है कि अगर वो प्लेइंग 11 में फिट नहीं बैठ रहे तो उन्हें आराम करने दो. फिंच ने साफ कर दिया कि ग्रीन को निचले क्रम में धकेलना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे उन पर दबाव और बढ़ेगा.

कैमरन ग्रीन पर क्यों खर्च किए थे 25.20 करोड़?

दरअसल, KKR ने कैमरन ग्रीन को एक 'गेम चेंजर' के रूप में देखा था. इसलिए उन पर 25.20 करोड़ रुपए खर्च किए थे. इस तरह वो IPL नीलामी के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बने थे. ग्रीन से उम्मीद थी कि वो पावरप्ले में बड़े शॉट लगाएंगे और मध्यक्रम में स्थिरता देंगे और जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकालेंगे, लेकिन अब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सके हैं. उनकी धीमी बल्लेबाजी और लय की कमी ने टीम की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें:  Test क्रिकेट का अनोखा रिकॉर्ड....43 बार 0 पर आउट हुआ ये क्रिकेटर...फिर भी सम्मान से लिया जाता है नाम, वजह है बेहद खास

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला