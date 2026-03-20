Kolkata Knight Riders को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी....फिट हुआ 18 करोड़ का खूंखार बॉलर, IPL 2026 में मचेगी तबाही

Matheesha Pathirana in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. इससे पहले 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है. इस फ्रेंचाइजी ने जिस खिलाड़ी पर नीलामी में 18 करोड़ लुटाए थे, वह तबाही मचाने के लिए तैयार है. कल तक चोट के चलते इस खिलाड़ी के IPL 2026 में खेलने पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी है. ये खूंखार बॉलर 19वें सीजन में KKR के पेस अटैक का अहम हिस्सा होगा और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से विरोधी टीमों पर कहर बनकर टूटेगा.

ये कोई और नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मैच विनर रहे तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना हैं, जो पहली बार KKR के लिए खेलेंगे. श्रीलंका क्रिकेट ने पुष्टि की है कि तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पूरी तरह फिट हैं और नए सीजन के लिए टीम से जुड़ने के लिए तैयार हैं. उनके आने से KKR के पेस अटैक को मजबूती मिलेगी, जो चोटों के कारण पहले से कमजोर पड़ गया था. स्टार गेंदबाज हर्षित राणा पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं. ऐसे में पथिराना की वापसी टीम के लिए राहत की बात है.

श्रीलंका क्रिकेट के सचिव ने किया कन्फर्म

श्रीलंका क्रिकेट के सचिव बंडुला दिसानायके ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि पथिराना ने अपना रिहैब पूरा कर लिया है और उन्हें IPL में खेलने के लिए जरूरी NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) भी दे दिया गया है. हालांकि, उनकी मैच फिटनेस को लेकर अंतिम फैसला KKR टीम मैनेजमेंट करेगा.

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दिसानायके ने अपने बयान में कहा कि, "जहां तक मुझे जानकारी है, वह फिट हैं और हमने उन्हें IPL में खेलने की अनुमति दे दी है. फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी नहीं है. उन्होंने अपना रिहैब पूरा कर लिया है और फिट हैं, लेकिन उनकी तैयारियों का आकलन फ्रेंचाइजी करेगी. अभी हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार वह IPL के लिए तैयार हैं."

मथीशा पथिराना को क्या हुआ था?

मथीशा पथिराना श्रीलंका के उभरते सितारे हैं. उन्हें जूनियर मलिंगा भी कहा जाता है, क्योंकि दिग्गज लसिथ मलिंगा जैसा ही उनका बॉलिंग एक्शन है. यह खिलाड़ी हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप मैच में चोटिल हो गया था. उन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी, जिसके चलते उन्हें टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर होना पड़ा था. श्रीलंका टीम भी सुपर-8 चरण से बाहर हो गई थी. अब पथिराना चोट से रिकवर हो चुके हैं.

18 करोड़ में खरीदे गए थे पथिराना

ये वही मथीशा पथिराना हैं, जिन्हें KKR ने मिनी ऑक्शन में 18 करोड़ की भारी-भरकम राशि में अपने साथ जोड़ा था. पथिराना ने 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ IPL डेब्यू किया था और तब से वह T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज के रूप में उभरे हैं. उन्होंने अब तक 32 मैचों में 47 विकेट लिए हैं. पिछला सीजन यानी 2025 उनके लिए खास नहीं रहा था. चेन्नई के लिए खेलते हुए उन्होंने 12 मैचों में 13 विकेट लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 10.14 और औसत 32.62 का रहा. इसलिए उन्हें टीम ने रिलीज किया था.

KKR के पहले तीन मैच कब-कब?

IPL 2026 में KKR टीम अपना पहला मैच 29 मार्च को मुंबई के खिलाफ खेलेगी. इसके लिए टीम 25 मार्च को कोलकाता से मुंबई रवाना होगी. इसके बाद वह अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में लगातार तीन घरेलू मैच खेलेगी—2 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद, 6 अप्रैल को पंजाब किंग्स और 9 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ.

IPL 2026 के लिए KKR की टीम

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, कैमरून ग्रीन, उमरान मलिक, अनुकूल रॉय, फिन एलन, वरुण चक्रवर्ती, राहुल त्रिपाठी, आकाश दीप, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, रचिन रविंद्र, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी सिंह, टिम सिफर्ट, दक्ष कामरा, सार्थक रंजन, सुनील नरेन, प्रशांत सोलंकी, रमनदीप सिंह.

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