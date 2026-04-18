IPL 2026 में गर्दा उड़ा रहा जादुई स्पिनर बना पिता, बेटे के नाम का खुलासा किया, फैंस दे रहे बधाइयां

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Rashid Khan becoming Father: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन में गुजरात टाइटंस के जादुई स्पिनर राशिद खान के लिए खुशखबरी आई है. उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ है. उन्होंने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर की है.
दुनिया के नंबर 1 लेग स्पिनर राशिद खान ने बेटे का नाम अजलान खान रखा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में आपका स्वागत है मेरे छोटे राजकुमार. हमें अपनी प्रार्थनाओं में रखें.'
मैदान पर राशिद का जलवा तो दुनिया ने देखा है, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कम ही लोग जानते हैं. इस दिग्गज स्पिनर ने दो शादियां की हैं. राशिद खान ने पहली शादी 3 अक्टूबर 2024 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पख्तून रीति-रिवाजों से की थी. राशिद के साथ-साथ उनके तीन भाइयों ने भी निकाह किया था.
राशिद खान ने 2 अगस्त 2025 को अपनी दूसरी शादी का ऐलान किया था. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राशिद खान की दूसरी पत्नी यूके बेस्ड अफगानी लड़की हैं. वहीं, पहली पत्नी अभी भी राशिद के साथ है या नहीं, यह भी साफ नहीं है. इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है कि बेटा किस पत्नी का है. फैंस अब राशिद को पिता बनने की बधाइयां दे रहे हैं.
(@NasroSalik) April 18, 2026
राशिद खान दुनिया के नंबर 1 स्पिनर हैं. टी20 क्रिकेट में ओवरऑल वह 524 मैच खेलकर 708 विकेट ले चुके हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. इन दिनों आईपीएल 2026 में उनका जलवा दिख रहा है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली जीटी के लिए वह 5 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं. इस सीजन में एक मैच के दौरान गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी की है, उस मुकाबले के लिए शुभमन गिल उपलब्ध नहीं थे.
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