Advertisement
trendingNow13183416
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में गर्दा उड़ा रहा जादुई स्पिनर बना पिता, बेटे के नाम का खुलासा किया, फैंस दे रहे बधाइयां

IPL 2026 में गर्दा उड़ा रहा जादुई स्पिनर बना पिता, बेटे के नाम का खुलासा किया, फैंस दे रहे बधाइयां

इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन में गुजरात टाइटंस के जादुई स्पिनर राशिद खान के लिए खुशखबरी आई है. उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 18, 2026, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 में गर्दा उड़ा रहा जादुई स्पिनर बना पिता, बेटे के नाम का खुलासा किया, फैंस दे रहे बधाइयां

Rashid Khan becoming Father: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन में गुजरात टाइटंस के जादुई स्पिनर राशिद खान के लिए खुशखबरी आई है. उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ है. उन्होंने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर की है.

दुनिया के नंबर 1 लेग स्पिनर राशिद खान ने बेटे का नाम अजलान खान रखा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में आपका स्वागत है मेरे छोटे राजकुमार. हमें अपनी प्रार्थनाओं में रखें.'

राशिद ने 2 शादियां की हैं

मैदान पर राशिद का जलवा तो दुनिया ने देखा है, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कम ही लोग जानते हैं. इस दिग्गज स्पिनर ने दो शादियां की हैं. राशिद खान ने पहली शादी 3 अक्टूबर 2024 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पख्तून रीति-रिवाजों से की थी. राशिद के साथ-साथ उनके तीन भाइयों ने भी निकाह किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

राशिद खान ने 2 अगस्त 2025 को अपनी दूसरी शादी का ऐलान किया था. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राशिद खान की दूसरी पत्नी यूके बेस्ड अफगानी लड़की हैं. वहीं, पहली पत्नी अभी भी राशिद के साथ है या नहीं, यह भी साफ नहीं है. इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है कि बेटा किस पत्नी का है. फैंस अब राशिद को पिता बनने की बधाइयां दे रहे हैं.

दुनिया के नंबर 1 स्पिनर हैं राशिद

राशिद खान दुनिया के नंबर 1 स्पिनर हैं. टी20 क्रिकेट में ओवरऑल वह 524 मैच खेलकर 708 विकेट ले चुके हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. इन दिनों आईपीएल 2026 में उनका जलवा दिख रहा है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली जीटी के लिए वह 5 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं. इस सीजन में एक मैच के दौरान गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी की है, उस मुकाबले के लिए शुभमन गिल उपलब्ध नहीं थे.

ये भी पढ़ें: IPL में आज 'तिहरा शतक' ठोक देंगे विराट कोहली! ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बनेंगे दुनिया के पहले क्रिकेटर

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Rashid Khan

Trending news

ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया 'समुद्री लूट' का आरोप
Hormuz
ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया 'समुद्री लूट' का आरोप
कानून व्यवस्था पर CM फडणवीस सख्त, धर्मांतरण और खरात मामले में दिए जांच के निर्देश
Nashik Conversion Case
कानून व्यवस्था पर CM फडणवीस सख्त, धर्मांतरण और खरात मामले में दिए जांच के निर्देश
आज रात देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, संसद में बिल गिरने पर जश्न मना रहा विपक्ष
Narendra Modi news
आज रात देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, संसद में बिल गिरने पर जश्न मना रहा विपक्ष
सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
West Bengal Assembly Election 2026
सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
Jammu Bulldozer Action
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
Priyanka Gandhi News
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट
West Bengal Assembly Election 2026
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट
हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना... अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज
West Bengal Assembly Election 2026
हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना... अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज
फर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह
Ashok Kharat
फर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह