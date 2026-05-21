GT vs CSK: गुजरात टाइटंस पर कहर बनकर टूटेंगे CSK के ये 5 शेर? 'करो या मरो' की जंग में तबाही मचाने को तैयार

GT vs CSK IPL 2026 Match 66: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. आज यानी गुरुवार (21 मई) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है. पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए आज का दिन 'करो या मरो' (Do or Die) जैसा है. प्लेऑफ की दौड़ में अपनी हल्की सी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए सीएसके को आज हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

दूसरी तरफ, शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (GT) 16 अंकों के साथ पहले ही प्लेऑफ का टिकट पक्का कर चुकी है और वह टॉप-2 में अपनी जगह मजबूत करने उतरेगी. ऐसे में अहमदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के ये 5 खूंखार खिलाड़ी गुजरात के लिए सबसे बड़ा नासूर बनने के लिए तैयार हैं.

1. संजू सैमसन (Sanju Samson)

चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आज के महामुकाबले में टीम के सबसे बड़े एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं. पिछले मैच में भले ही वह जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन आज अहमदाबाद की सपाट और तेज पिच पर संजू सैमसन का बल्ला गुजरात के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों के खिलाफ आग उगल सकता है. संजू बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने इस सीजन बल्लेबाजी की है, चेन्नई को उम्मीद होगी कि आज संजू का बल्ला बोले. संजू इस सीजन 13 मैचों में 2 शतक के दम पर 477 रन बना चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. शिवम दुबे (Shivam Dube)

स्पिन गेंदबाजों के लिए काल माने जाने वाले शिवम दुबे इस सीजन में उस रंग में नहीं दिखे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. मिडिल ओवरों में चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत रहे इस खिलाड़ी पर आज बड़ी जिम्मेदारी होगी. पिछले मुकाबले में जब दोनों टीमें भिड़ी थीं, तो दुबे ने 17 गेंदों पर 22 रनों की छोटी लेकिन आक्रामक पारी खेली थी. आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम की लंबी बाउंड्री पर राशिद खान और मानव सुथार जैसे स्पिनर्स के खिलाफ छक्कों की बरसात करने की जिम्मेदारी शिवम दुबे के कंधों पर होगी. दुबे इस सीजन अब तक 12 मैचों में 223 रन बना चुके हैं.

3. कार्तिक शर्मा (Kartik Sharma)

सीएसके के युवा सनसनी कार्तिक शर्मा ने इस सीजन के पिछले मैचों में अपनी आतिशी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है. गुजरात के खिलाफ पिछले मैच में भी उन्होंने महज 9 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 15 रनों की कैमियो पारी खेली थी, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 166.67 का रहा था. बीच के ओवरों में कार्तिक एक बार फिर दीवार की तरह खड़े होंगे. वो इस सीजन 10 मैचों में 34.50 की औसत और 137.31 के स्ट्राइक रेट से 276 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं.

4. उर्विल पटेल (Urvil Patel)

चेन्नई के लिए नंबर 3 के आक्रामक बल्लेबाज उर्विल पटेल पहली गेंद से छक्के लगाने के लिए पहचाने जाते हैं. भले ही पिछले मैच में वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए हों, लेकिन पावरप्ले का फायदा उठाने में उर्विल माहिर हैं. अहमदाबाद की पिच पर जहां शुरुआत में गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, उर्विल पटेल कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर चेन्नई को एक तूफानी शुरुआत दिलाने का माद्दा रखते हैं. 9 मैचों में वो 209.57 के स्ट्राइक रेट से 197 रन बना चुके हैं, जिसमें 15 गेंदों पर तूफानी फिफ्टी शामिल है. उन्होंने 11 चौके और 20 छक्के मारे हैं.

5. अकील हुसैन (Akeal Hosein)

वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े हथियार हैं. पावरप्ले में कसी हुई गेंदबाजी करने और विकेट चटकाने में उन्हें महारत हासिल है. गुजरात टाइटंस के इन-फॉर्म ओपनर साई सुदर्शन (जिन्होंने पिछले मैच में 87 रन बनाए थे) और कप्तान शुभमन गिल के खिलाफ अकील हुसैन की फिरकी चेन्नई के लिए मैच विनिंग साबित हो सकती है. यह गेंदबाज इस सीजन 7 मैचों में 8.03 की इकॉनमी और 18.50 के स्ट्राइक रेट से 8 विकेट ले चुका है.

CSK के लिए क्यों जरूरी है ये मैच?

प्लेऑफ में जाने के लिए चेन्नई को यह मैच जीतना बेहद जरूरी है. सीएसके ने अब तक 13 मैचों में से 6 जीते हैं और 7 हारे हैं, जिसके चलते टीम 12 अंकों के साथ संघर्ष कर रही है. आज गुजरात को हराने पर चेन्नई 14 अंकों तक पहुंच जाएगी. इसके बाद उसे पंजाब और राजस्थान के मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा. अगर आज चेन्नई सुपर किंग्स हार जाती है, तो पांच बार की चैंपियन टीम का आईपीएल 2026 का सफर यहीं आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: KKR पर किस्मत मेहरबान...प्लेऑफ में अब ऐसे मिलेगी एंट्री? CSK-DC से निकल गई आगे