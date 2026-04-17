गंभीर-मैकुलम की राह पर अजिंक्य रहाणे....IPL 2026 में बना दिया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, करियर पर लगा बड़ा दाग

Ajinkya Rahane Golden Duck IPL 2026: आईपीएल 2026 में 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा. ना तो उसकी बल्लेबाजी चल रही है और ना ही गेंदबाजी. यही वजह है कि उसे अब तक एक भी जीत नहीं मिली. 17 अप्रैल को छठे मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ जीत की उम्मीद लेकर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इस 'गोल्डन डक' के साथ उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है.

आईपीएल 2026 में पहली दफा गोल्डन डक होने वाले अजिंक्य रहाणे ने केकेआर के इतिहास की एक ऐसी अनचाही रिकॉर्ड लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, जिसमें गौतम गंभीर और ब्रेंडन मैकुलम जैसे कप्तानों के नाम शामिल हैं. पहली ही गेंद पर आउट होकर रहाणे ने न केवल टीम को अधर में छोड़ा, बल्कि खुद को एक बेहद खराब लिस्ट का हिस्सा बना लिया. बतौर केकेआर कप्तान उनका यह पहला गोल्डन डक है, जो उनके आईपीएल करियर पर एक दाग की तरह लग गया है.

मैकुलम और गंभीर की राह पर रहाणे

केकेआर के इतिहास में कप्तान के तौर पर पहली गेंद पर शून्य पर आउट होने का सिलसिला 2009 में शुरू हुआ था. सबसे पहले ब्रेंडन मैकुलम आरसीबी के खिलाफ गोल्डन डक का शिकार हुए थे. फिर उसके बाद गौतम गंभीर के कार्यकाल में यह सिलसिला कई बार देखने को मिला. अब 2026 में रहाणे इस लिस्ट के 'लेटेस्ट सदस्य' बन गए हैं.

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गौतम गंभीर 5 बार हुए थे गोल्डन डक

केकेआर को दो बार चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. गंभीर कप्तान रहते हुए 5 बार 'गोल्डन डक' (पहली गेंद पर शून्य) का शिकार हुए हैं. उन्होंने 2011 से 2016 के बीच अलग-अलग टीमों के खिलाफ यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया था. अब रहाणे का इस क्लब में शामिल होना दिखाता है कि केकेआर के कप्तानों के लिए 'पहली गेंद' कितनी घातक साबित होती रही है.

गोल्डन डक होने वाले केकेआर के कप्तान

ब्रेंडन मैकुलम: 2009 (बनाम RCB) गौतम गंभीर: 2011 (बनाम कोच्चि टस्कर्स) गौतम गंभीर: 2012 (बनाम राजस्थान रॉयल्स) गौतम गंभीर: 2014 (बनाम RCB) गौतम गंभीर: 2015 (बनाम CSK) गौतम गंभीर: 2016 (बनाम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स) अजिंक्य रहाणे: 2026 (बनाम गुजरात टाइटंस)

रहाणे की कप्तानी में केकेआर की हालत खराब

गुजरात के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने बोर्ड पर 181 रन लगाए हैं. इस मैच में कैमरून ग्रीन का बल्ला चला है, जो पहले 5 मैचों में फेल रहे थे. उन्होंने 55 बॉल पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए. अब देखना होगा कि क्या केकेआर जीटी को 180 के पहले रोक पाती है या नहीं. इस सीजन वह अपने पहले 5 मैचों में चार दफा हार झेल चुकी है. एक मैच बारिश से धुल गया था. उसके पास सिर्फ 2 अंक हैं और वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर संघर्ष कर रही है.

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