Advertisement
trendingNow13182666
Hindi Newsक्रिकेटगंभीर-मैकुलम की राह पर अजिंक्य रहाणे....IPL 2026 में बना दिया शर्मनाक रिकॉर्ड, करियर पर लगा बड़ा दाग

गंभीर-मैकुलम की राह पर अजिंक्य रहाणे....IPL 2026 में बना दिया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, करियर पर लगा बड़ा दाग

Ajinkya Rahane Golden Duck IPL 2026: आईपीएल 2026 में केकेआर की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. 17 अप्रैल को 19वें सीजन के 25वें मैच में वो गुजरात के खिलाफ पहली ही बॉल पर आउट हो गए. इस गोल्डन डक ने उन्हें केकेआर के कप्तानों की एक अनचाही लिस्ट में शामिल करा दिया है. 

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अजिंक्य रहाणे
अजिंक्य रहाणे

Ajinkya Rahane Golden Duck IPL 2026: आईपीएल 2026 में 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा. ना तो उसकी बल्लेबाजी चल रही है और ना ही गेंदबाजी. यही वजह है कि उसे अब तक एक भी जीत नहीं मिली. 17 अप्रैल को छठे मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ जीत की उम्मीद लेकर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इस 'गोल्डन डक' के साथ उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है.

आईपीएल 2026 में पहली दफा गोल्डन डक होने वाले अजिंक्य रहाणे ने केकेआर के इतिहास की एक ऐसी अनचाही रिकॉर्ड लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, जिसमें गौतम गंभीर और ब्रेंडन मैकुलम जैसे कप्तानों के नाम शामिल हैं. पहली ही गेंद पर आउट होकर रहाणे ने न केवल टीम को अधर में छोड़ा, बल्कि खुद को एक बेहद खराब लिस्ट का हिस्सा बना लिया. बतौर केकेआर कप्तान उनका यह पहला गोल्डन डक है, जो उनके आईपीएल करियर पर एक दाग की तरह लग गया है.

मैकुलम और गंभीर की राह पर रहाणे

केकेआर के इतिहास में कप्तान के तौर पर पहली गेंद पर शून्य पर आउट होने का सिलसिला 2009 में शुरू हुआ था. सबसे पहले ब्रेंडन मैकुलम आरसीबी के खिलाफ गोल्डन डक का शिकार हुए थे. फिर उसके बाद गौतम गंभीर के कार्यकाल में यह सिलसिला कई बार देखने को मिला. अब 2026 में रहाणे इस लिस्ट के 'लेटेस्ट सदस्य' बन गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गौतम गंभीर 5 बार हुए थे गोल्डन डक

केकेआर को दो बार चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. गंभीर कप्तान रहते हुए 5 बार 'गोल्डन डक' (पहली गेंद पर शून्य) का शिकार हुए हैं. उन्होंने 2011 से 2016 के बीच अलग-अलग टीमों के खिलाफ यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया था. अब रहाणे का इस क्लब में शामिल होना दिखाता है कि केकेआर के कप्तानों के लिए 'पहली गेंद' कितनी घातक साबित होती रही है.

गोल्डन डक होने वाले केकेआर के कप्तान

  1. ब्रेंडन मैकुलम: 2009 (बनाम RCB)
  2. गौतम गंभीर: 2011 (बनाम कोच्चि टस्कर्स)
  3. गौतम गंभीर: 2012 (बनाम राजस्थान रॉयल्स)
  4. गौतम गंभीर: 2014 (बनाम RCB)
  5. गौतम गंभीर: 2015 (बनाम CSK)
  6. गौतम गंभीर: 2016 (बनाम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स)
  7. अजिंक्य रहाणे: 2026 (बनाम गुजरात टाइटंस)

रहाणे की कप्तानी में केकेआर की हालत खराब

गुजरात के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने बोर्ड पर 181 रन लगाए हैं. इस मैच में कैमरून ग्रीन का बल्ला चला है, जो पहले 5 मैचों में फेल रहे थे. उन्होंने 55 बॉल पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए. अब देखना होगा कि क्या केकेआर जीटी को 180 के पहले रोक पाती है या नहीं. इस सीजन वह अपने पहले 5 मैचों में चार दफा हार झेल चुकी है. एक मैच बारिश से धुल गया था. उसके पास सिर्फ 2 अंक हैं और वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर संघर्ष कर रही है.

ये भी पढ़ें: रहम की भीख मांगता रहा गेंदबाज, जब RCB के बल्लेबाज ने 1 गेंद पर बना डाले 22 रन

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?
Women Reservation Bill
लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?
'देश की अखंडता के लिए बड़ी जीत,' महिला आरक्षण बिल पास न होने पर क्या बोली कांग्रेस?
Women Reservation Bill
'देश की अखंडता के लिए बड़ी जीत,' महिला आरक्षण बिल पास न होने पर क्या बोली कांग्रेस?
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?
Women Reservation Bill 2026
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?
10 प्वाइंट में समझिये मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल की पूरी कहानी
women's reservation bill
10 प्वाइंट में समझिये मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल की पूरी कहानी
सुषमा स्वराज, आनंदीबेन पटेल... शाह ने गिनाए भाजपा की महिला मुख्यमंत्रियों के नाम
Women Reservation Bill
सुषमा स्वराज, आनंदीबेन पटेल... शाह ने गिनाए भाजपा की महिला मुख्यमंत्रियों के नाम
'बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन यहां बैठ नहीं पाओगे', अमित शाह का राहुल गांधी पर वार
amit shah
'बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन यहां बैठ नहीं पाओगे', अमित शाह का राहुल गांधी पर वार
महिला आरक्षण देने के लिए बहस चल रही थी... राहुल गांधी ने खोल दिया किस्सों का पिटारा
Women Reservation Bill
महिला आरक्षण देने के लिए बहस चल रही थी... राहुल गांधी ने खोल दिया किस्सों का पिटारा
शशि थरूर की इस स्टाइल के आगे तो Gen-Z भी फेल!चेहरे पर अतरंगी चश्मा लगाकर पहुंचे संसद
Shashi Tharoor
शशि थरूर की इस स्टाइल के आगे तो Gen-Z भी फेल!चेहरे पर अतरंगी चश्मा लगाकर पहुंचे संसद
दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, HC ने कहा- FIR दर्ज होगी
Rahul Gandhi
दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, HC ने कहा- FIR दर्ज होगी
कांग्रेस वाले महिला आरक्षण बिल में क्या था, जिसका राहुल कर रहे समर्थन?
Women Reservation Bill
कांग्रेस वाले महिला आरक्षण बिल में क्या था, जिसका राहुल कर रहे समर्थन?