KKR के लिए सबसे बड़ा नासूर बना ये बल्लेबाज! जिम्मेदारी मिलते ही बल्ले को लगी जंग, एक-एक रन तो तरसा

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 5 विकेट से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 180 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 19.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 181 रन बनाते हुए जीत दर्ज कर ली. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इस IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बल्लेबाज रिंकू सिंह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. रिंकू सिंह इस मैच में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 2 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए.

KKR की हार का सबसे बड़ा विलेन

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को जब रिंकू सिंह की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी दौरान उन्होंने फ्लॉप होकर अपनी ही टीम को गहरा जख्म दे दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का स्कोर जब 14.5 ओवर में 147/5 था, तब रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए सातवें नंबर पर उतरे. रिंकू सिंह के पास कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप बनाने का मौका था, लेकिन वह बुरी तरह फिसड्डी साबित हुए हैं. रिंकू सिंह को पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने अपना शिकार बनाया. कैगिसो रबाडा ने रिंकू सिंह को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया.

प्लेइंग इलेवन में बने रहने के लायक नहीं

रिंकू सिंह बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं. IPL 2026 में अभी तक रिंकू सिंह ने 6 मैचों में 33*, 35, 4, 6 और 1 रन के स्कोर बनाए हैं. IPL 2026 में रिंकू सिंह के बल्ले से अभी तक 6 मैचों में 19.75 की बेहद घटिया औसत से सिर्फ 79 रन निकले हैं. इस दौरान रिंकू सिंह का हाईएस्ट स्कोर 35 रन रहा है. रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं कि अब रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम की प्लेइंग इलेवन में बने रहने के लायक नहीं है. IPL में रिंकू सिंह ने अभी तक कुल 64 मैचों में 29.45 की बेहद घटिया औसत से सिर्फ 1178 रन बनाए हैं. इस दौरान रिंकू सिंह का हाईएस्ट स्कोर 67 रन रहा है. रिंकू सिंह ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 4 अर्धशतक लगाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कोलकाता के बल्लेबाजों ने टेके घुटने

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की पूरी टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाकर सिमटी. टीम की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही और कप्तान अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. इसके बाद अंगकृष रघुवंशी भी सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए. टिम सीफर्ट भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 14 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद कगिसो रबाडा की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच देकर पवेलियन लौटे. हालांकि, कैमरून ग्रीन ने एक छोर संभाले रखा और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन में अपना पहला अर्धशतक लगाया. ग्रीन ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की शानदार पारी खेली. अपनी इस पारी में ग्रीन ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए. हालांकि, ग्रीन को दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका. रोवमैन पॉवेल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए. अनुकूल रॉय 9 रन बनाकर चलते बने, जबकि रिंकू सिंह एक रन ही बना पाए.