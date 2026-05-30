IPL 2026, GT vs RR: राजस्थान रॉयल्स की हार के 3 सबसे बड़े 'गुनहगार'...जिन्होंने थाली में परोसकर गुजरात को दी फाइनल की टिकट!

IPL 2026 GT vs RR 3 Biggest Villains Behind Rajasthan Royals Defeat: आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स (RR) का दूसरी बार ट्रॉफी उठाने का सपना चकनाचूर हो गया. गुजरात टाइटंस (GT) ने क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल में एंट्री मार ली है, जहां 31 मई को उनका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा.

इस मुकाबले में राजस्थान के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए बोर्ड पर 20 ओवर में 214 रनों का विशाल स्कोर टांगा था, जो आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल था. गुजरात ने इससे पहले अपने इतिहास में कभी भी इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया था (इससे पहले उनका सबसे बड़ा चेज 2025 में दिल्ली के खिलाफ 204 रन का था), यानी बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी किया था, लेकिन गेंदबाजी और शुरुआत में आई खराबी ने राजस्थान के हाथ से जीता हुआ मैच छीन लिया. शुभमन गिल के शतक (104) और साई सुदर्शन (58) की पारियों के सामने राजस्थान के गेंदबाज बेबस रहे. आइए जानते हैं उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जो आरआर की हार के विलेन साबित हुए.

1. यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal)- बड़े मैच में अच्छी पारी खेलने में नाकाम

राजस्थान रॉयल्स को अपने इस स्टार और विस्फोटक ओपनर से उम्मीद थी कि वे इतने बड़े और नॉकआउट मुकाबले में टीम को एक आतिशी और मजबूत शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल दबाव झेल नहीं पाए और पारी की दूसरी ही गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए. जायसवाल ने इस सीजन के 16 मैचों में 30.50 की औसत से कुल 427 रन बनाए हैं, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सिर्फ उनका 1 रन बनाकर आउट होना टीम को भारी पड़ गया, उनके जल्दी आउट होने से पावरप्ले में जैसा मोमेंटम मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल सका.

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2. जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer)-महंगा साबित हुए 'रफ्तार का सौदागर'

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पूरे सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे, लेकिन गुजरात के खिलाफ सबसे बड़े मुकाबले में उनकी गेंदबाजी की धार पूरी तरह गायब दिखी. गिल और सुदर्शन ने उनकी रफ्तार का फायदा उठाकर मैदान के चारों तरफ रन बटोरे. आर्चर ने इस सीजन के 16 मैचों में अपनी घातक गेंदबाजी से कुल 25 विकेट चटकाए हैं, लेकिन इस अहम मैच में आर्चर ने अपने 4 ओवर के कोटे में 11.20 की बेहद महंगी इकोनॉमी से कुल 45 रन लुटा डाले, जबकि उनके हाथ सिर्फ 1 सफलता लगी. डेथ ओवरों और पावरप्ले में रनों पर अंकुश न लगा पाना राजस्थान की हार का मुख्य कारण बना.

3. यशराज पुंजा (Yashraj Punja)- बीच के ओवरों में लुटाए रन

214 रनों का बचाव करते हुए राजस्थान को बीच के ओवरों में ऐसे स्पिनर की दरकार थी जो रनों की रफ्तार पर लगाम लगाए और विकेट चटकाए. कप्तान ने युवा स्पिनर यशराज पुंजा पर भरोसा जताया, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और उन्हें सेट होने का मौका ही नहीं दिया. यशराज पुंजा विपक्षी बल्लेबाजों के आगे पूरी तरह बेअसर दिखे। उन्होंने महज 2 ओवर गेंदबाजी की और 14.50 की खूंखार इकोनॉमी से 29 रन खर्च कर डाले. बीच के ओवरों में इतनी महंगी गेंदबाजी के कारण गुजरात पर से रन रेट का दबाव पूरी तरह हट गया और उन्होंने आसानी से मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया.

वैभव सूर्यवंशी की मेहनत पर फिरा पानी

इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 47 बॉल पर 8 चौके और 7 छक्कों के दम पर 96 रनों की समझदारी भरी पारी खेली. आखिर में रवींद्र जडेजा 35 बॉल पर 45 जबकि डोनेवन फरेरा ने 11 बॉल पर 38 रनों की उम्दा पारी खेलकरटीम को मजबूत स्थिति में 214 रनों तक पहुंचाया था, लेकिन गेंदबाजों की इस फिसड्डी परफॉर्मेंस के चलते राजस्थान का आईपीएल 2026 का सफर यहीं समाप्त हो गया और गुजरात ने प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर फाइनल का टिकट कटा लिया.

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