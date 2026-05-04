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Hindi Newsक्रिकेटक्रिस गेल का महारिकॉर्ड टूटा, 24 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन

क्रिस गेल का महारिकॉर्ड टूटा, 24 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन

IPL 2026: क्रिस गेल का महारिकॉर्ड टूट गया है. 24 साल के एक बल्लेबाज ने IPL में इतिहास रच दिया है. यह बल्लेबाज, गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन है. गुजरात टाइटंस (GT) के विस्फोटक ओपनर साई सुदर्शन ने IPL की 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का क्रिस गेल का एक महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 04, 2026, 07:14 AM IST
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क्रिस गेल का महारिकॉर्ड टूटा, 24 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन

IPL 2026: क्रिस गेल का महारिकॉर्ड टूट गया है. 24 साल के एक बल्लेबाज ने IPL में इतिहास रच दिया है. यह बल्लेबाज, गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन है. गुजरात टाइटंस (GT) के विस्फोटक ओपनर साई सुदर्शन ने IPL की 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का क्रिस गेल का एक महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.

क्रिस गेल का महारिकॉर्ड टूटा

साई सुदर्शन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 41 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिससे IPL में उनके कुल रन 50 पारियों में 2178 रन हो गए. क्रिस गेल का यह महारिकॉर्ड 13 साल तक कायम रहा, जो तब बना था जब साई सुदर्शन सिर्फ 11 साल के थे.

IPL की 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन

1. साई सुदर्शन - 50 पारियों में 2178 रन

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2. क्रिस गेल - 50 पारियों में 2061 रन

3. मिचेल मार्श - 50 पारियों में 1933 रन

IPL में सबसे कम पारियों में 2000 रन

हाल ही में, साई सुदर्शन ने IPL में सबसे कम पारियों में 2000 रन बनाने के मामले में क्रिस गेल का महारिकॉर्ड भी तोड़ दिया था. गुजरात टाइटंस (GT) के इस बल्लेबाज ने 2000 IPL रन बनाने के लिए 47 पारियां लीं, जबकि क्रिस गेल ने 48 पारियां ली थीं.

गुजरात ने पंजाब को हराया

गुजरात टाइटंस (GT) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को 4 विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स (PBKS) ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 163 रन बनाए और गुजरात टाइटंस (GT) के सामने जीत के लिए 164 रनों का टारगेट रखा. जवाब में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 19.5 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 167 रन बनाते हुए यह मैच 4 विकेट से जीत लिया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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