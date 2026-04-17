IPL 2026: टॉम बैंटन बाहर, अब साउथ अफ्रीका का 'सिक्सर किंग' संभालेगा मोर्चा, गुजरात टाइटंस में हुई एंट्री

IPL 2026 Gujarat Titans: गुजरात टाइटंस को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ शुक्रवार (17 अप्रैल) को मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा. विस्फोटक बल्लेबाज टॉम बैंटन बिना खेले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए. वह चोट के कारण आईपीएल के शेष भाग में गुजरात टाइटंस के साथ नहीं रह पाएंगे. इंग्लैंड के इस बल्लेबाज की जगह साउथ अफ्रीका के युवा स्टार कॉनर एस्टरहुइजन को टीम में शामिल किया गया है. एस्टरहुइजन अपने बेस प्राइस 75 लाख रुपये में गुजरात के साथ जुड़े हैं.

इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम बैंटन उंगली की चोट के कारण आईपीएल 2026 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. बैंटन ने टी20 विश्व कप 2026 के दौरान इंग्लैंड के लिए अहम भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने आठ मैचों में 155 रन बनाए थे. आईपीएल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ''गुजरात टाइटंस ने टॉम बैंटन के स्थान पर कॉनर एस्टरहुइजन को साइन किया है. बैंटन उंगली की चोट के कारण टाटा आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं.''

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एस्टरहुइजन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मचाया धमाल

24 वर्षीय एस्टरहुइजन पहली बार आईपीएल में खेलने उतरेंगे. उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में बहुत कम समय में अपनी बड़ी पहचान बनाई है. पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने 145.98 की स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय दौरे पर उन्होंने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता और दक्षिण अफ्रीका की 3-2 से सीरीज जीत में मुख्य भूमिका निभाई. इस सीरीज के दौरान उन्होंने कुल 13 छक्के जड़कर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का परिचय दिया.

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एस्टरहुइजन का टी20 अनुभव

एस्टरहुइजन दक्षिण अफ्रीका की SA20 लीग में एमआई केप टाउन के लिए खेल चुके हैं. इसके अलावा वह प्रिटोरिया कैपिटल्स की उस टीम का भी हिस्सा रहे थे जो टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंची थी. हालांकि, SA20 के 12 मैचों में उन्होंने 105 की स्ट्राइक रेट से केवल 166 रन बनाए थे, लेकिन इस सीजन में उन्हें जोस बटलर के बैकअप विकेटकीपर के तौर पर देखा जा रहा है. उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए गुजरात को मध्यक्रम में मजबूती मिलने की उम्मीद है.