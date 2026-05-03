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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: पंजाब के खतरनाक बल्लेबाज, गुजरात के घातक गेंदबाज, कौन किस पर पड़ेगा भारी? ऐसी होगी अहमदाबाद की पिच

IPL 2026: पंजाब के खतरनाक बल्लेबाज, गुजरात के घातक गेंदबाज, कौन किस पर पड़ेगा भारी? ऐसी होगी अहमदाबाद की पिच

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले 2 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को हराने वाली गुजरात टाइटंस (GT) की टीम 9 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ गुजरात टाइटंस (GT) की टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 03, 2026, 02:47 PM IST
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IPL 2026: पंजाब के खतरनाक बल्लेबाज, गुजरात के घातक गेंदबाज, कौन किस पर पड़ेगा भारी? ऐसी होगी अहमदाबाद की पिच

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले 2 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को हराने वाली गुजरात टाइटंस (GT) की टीम 9 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ गुजरात टाइटंस (GT) की टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी.

गुजरात बनाम पंजाब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच अब तक 7 मैच हुए हैं. 4 मैच पंजाब किंग्स (PBKS) और 3 मैच गुजरात टाइटंस (GT) ने जीते हैं. पंजाब किंग्स (PBKS) ने IPL 2026 सीजन के पहले मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 3 विकेट से हराया था. पंजाब किंग्स (PBKS) को अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी.

पंजाब की टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर

पंजाब किंग्स (PBKS) का IPL 2026 सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम 8 मैचों से 13 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने IPL 2026 सीजन में मात्र एक मैच गंवाया है.

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ऐसी होगी अहमदाबाद की पिच

मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा. यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग रही है. हालांकि, यह पूरी तरह से एकतरफा नहीं है. पिछले दो सालों के डेटा से पता चलता है कि इस ट्रैक पर अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज प्रभावी साबित हो सकते हैं. दिन गर्म रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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