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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: राजस्थान रॉयल्स या गुजरात टाइटंस... क्वालिफायर-2 में कौन सी टीम का पलड़ा भारी? ये रहे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स या गुजरात टाइटंस... क्वालिफायर-2 में कौन सी टीम का पलड़ा भारी? ये रहे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला कल यानी शुक्रवार शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ गुजरात टाइटंस (GT) का रिकॉर्ड शानदार रहा है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 28, 2026, 04:47 PM IST
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IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स या गुजरात टाइटंस... क्वालिफायर-2 में कौन सी टीम का पलड़ा भारी? ये रहे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला कल यानी शुक्रवार शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ गुजरात टाइटंस (GT) का रिकॉर्ड शानदार रहा है. गुजरात टाइटंस (GT) को क्वालिफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 92 रनों से हार झेलनी पड़ी थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स (RR) ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 47 रनों से हराया.

कौन सी टीम का पलड़ा भारी?

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL में अब तक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से 7 मुकाबलों में जीत गुजरात टाइटंस (GT) के हाथ लगी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स (RR) सिर्फ 3 मैच ही जीत सकी है. गुजरात टाइटंस (GT) अपने इस दमदार रिकॉर्ड को क्वालीफायर-2 में भी बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, राजस्थान रॉयल्स (RR) एलिमिनेटर मुकाबले के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी. राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए एलिमिनेटर मुकाबले में सब कुछ सही घटा था.

वैभव सूर्यवंशी बेहतरीन फॉर्म में

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की दमदार पारी खेली थी, तो ध्रुव जुरेल ने भी महज 21 गेंदों में 50 रन बनाए थे. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की जोड़ी असरदार नजर आई थी. जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट अपने नाम किए थे, जबकि बर्गर 2 विकेट लेने में सफल रहे थे. सुशांत मिश्रा और रवींद्र जडेजा ने भी दो-दो विकेट अपने नाम किए थे. दूसरी ओर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ ओपनिंग जोड़ी के सस्ते में आउट होने के बाद गुजरात टाइटंस (GT) का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था.

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गुजरात टाइटंस का मिडिल ऑर्डर कमजोर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस (GT) की पूरी टीम 162 रन बनाकर सिमट गई थी. मिडिल ऑर्डर की कमजोरी क्वालिफायर-1 में खुलकर सामने आई थी. साई सुदर्शन 14 रन बनाकर आउट हुए थे, तो कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 2 रन ही बना सके थे. वहीं, गुजरात टाइटंस (GT) की टीम के गेंदबाजों का भी हाल बेहाल रहा था. मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर के स्पेल में 46 रन दिए थे, तो कैगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 54 रन खर्च किए थे. वहीं, जेसन होल्डर और प्रसिद्ध कृष्णा भी काफी महंगे साबित हुए थे. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ गुजरात टाइटंस (GT) की टीम फाइनल में पहुंचने के लिए मिले दूसरे मौके को भुनाना चाहेगी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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