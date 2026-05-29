IPL 2026, GT vs RR Qualifier 2: राजस्थान या गुजरात... मुल्लांपुर में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड? 10 मैचों का ये रहा रिपोर्ट कार्ड

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) का रिकॉर्ड दमदार रहा है.
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राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) का रिकॉर्ड दमदार रहा है.
मुल्लांपुर के इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है. आईपीएल 2026 में इस ग्राउंड पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था. वहीं, एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 92 रन से जीत हासिल की थी. रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स (RR) अपने इस शानदार रिकॉर्ड को दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ भी बरकरार रखना चाहेगी.
दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस (GT) ने मुल्लांपुर में खेले दो मुकाबलों में से एक में जीत दर्ज की है, जबकि एक में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) पर हावी रही है. दोनों टीमों के बीच कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 7 मुकाबले गुजरात टाइटंस (GT) ने जीते हैं. वहीं, महज 3 मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को जीत नसीब हुई है.
राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार रहा था. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरआर ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 243 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे. टीम की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली थी, जबकि ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन बनाए थे. इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 196 रन बनाकर सिमट गई थी.
वहीं, गुजरात टाइटंस को पहले क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. टीम का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह से फेल रहा था. साई सुदर्शन और शुभमन गिल के सस्ते में पवेलियन लौटने के बाद टीम के मिडिल ऑर्डर की पोल खुल गई थी. वहीं, गेंदबाज भी पूरी तरह से बेअसर नजर आए थे.
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