Advertisement
trendingNow13232389
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026, GT vs RR Qualifier 2: राजस्थान या गुजरात... मुल्लांपुर में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड? 10 मैचों का ये रहा रिपोर्ट कार्ड

IPL 2026, GT vs RR Qualifier 2: राजस्थान या गुजरात... मुल्लांपुर में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड? 10 मैचों का ये रहा रिपोर्ट कार्ड

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) का रिकॉर्ड दमदार रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 29, 2026, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026, GT vs RR Qualifier 2: राजस्थान या गुजरात... मुल्लांपुर में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड? 10 मैचों का ये रहा रिपोर्ट कार्ड

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) का रिकॉर्ड दमदार रहा है.

मुल्लांपुर में किस टीम का दबंग रिकॉर्ड?

मुल्लांपुर के इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है. आईपीएल 2026 में इस ग्राउंड पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था. वहीं, एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 92 रन से जीत हासिल की थी. रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स (RR) अपने इस शानदार रिकॉर्ड को दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ भी बरकरार रखना चाहेगी.

GT vs RR 10 मैचों का ये रहा रिपोर्ट कार्ड

दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस (GT) ने मुल्लांपुर में खेले दो मुकाबलों में से एक में जीत दर्ज की है, जबकि एक में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) पर हावी रही है. दोनों टीमों के बीच कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 7 मुकाबले गुजरात टाइटंस (GT) ने जीते हैं. वहीं, महज 3 मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को जीत नसीब हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार रहा था. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरआर ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 243 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे. टीम की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली थी, जबकि ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन बनाए थे. इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 196 रन बनाकर सिमट गई थी.

गुजरात को पहले क्वालीफायर में बेंगलुरु ने हराया

वहीं, गुजरात टाइटंस को पहले क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. टीम का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह से फेल रहा था. साई सुदर्शन और शुभमन गिल के सस्ते में पवेलियन लौटने के बाद टीम के मिडिल ऑर्डर की पोल खुल गई थी. वहीं, गेंदबाज भी पूरी तरह से बेअसर नजर आए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

पंजाब निकाय चुनाव में AAP का दबदबा, कई निकायों में पार्टी ने किया क्लीन स्वीप
aap
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का दबदबा, कई निकायों में पार्टी ने किया क्लीन स्वीप
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
NIA raids
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
ajit pawar plane crash
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
Punjab Nagar Nikay Chunav Result
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
karnataka
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
IMD
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 16 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
Pune News
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 16 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
DK Shivakumar
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
Former PM Chaudhary Charan Singh
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव
Neet re exam
नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव