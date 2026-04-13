मुंबई इंडियंस ने लगाई हार की हैट्रिक, हार्दिक पांड्या को नहीं हुआ बर्दाश्त, आरसीबी से मैच के बाद फूटा गुस्सा

IPL 2026 MI vs RCB: आईपीएल 2026 में रविवार (12 अप्रैल) को वानखेड़े स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों मिली एक और हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने यह स्वीकार करने में संकोच नहीं किया कि उनकी टीम जवाब तलाश रही है. उन्होंने कहा कि इस झटके के बाद टीम अब विकल्पों की तलाश करेगी. उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि मुंबई की टीम शुरुआती चार मैचों में खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब और ज्यादा मौके देने के लिए तैयार नहीं है. अब आने वाले मुकाबलों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

241 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम शुरुआत से ही पिछड़ती नजर आई.पावरप्ले में लय खोने और नियमित अंतराल पर विकेट गिरने की वजह से पारी के दूसरे हिस्से में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था. शेरफेन रदरफोर्ड ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई, लेकिन तक मैच हाथ से निकल चुका था. रदरफोर्ड ने 31 गेंद पर 9 छक्कों की मदद से नाबाद 71 रन बनाए.

बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग फेल रहे

टीम के प्रदर्शन पर विचार करते हुए हार्दिक ने दोनों विभागों में समस्याओं की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, ''हमने बहुत सारे विकेट गंवाए और साथ ही हमने बहुत अधिक रन भी लुटाए. हम हमेशा खेल में पीछे ही रहे.'' मैच में पिछड़ने का यह सिलसिला लगातार बना हुआ है. हार्दिक ने माना कि मुंबई की टीम बल्ले या गेंद के साथ शुरुआत में नियंत्रण पाने में संघर्ष कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ मैचों में एक गेंदबाजी या बल्लेबाजी इकाई के रूप में वे खेल का नेतृत्व करने के बजाय केवल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

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क्या अब टीम में बड़े बदलाव की जरूरत है?

हार्दिक पांड्या ने जोर दिया कि अब एक 'रिसेट' की जरूरत है. उन्होंने कहा, ''हमें वास्तव में चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं और हमें वह लय कैसे मिल सकती है जिसकी हमें आवश्यकता है.'' उन्होंने यह भी जोड़ा कि टीम अगले मैच से पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों संयोजनों का पुनर्मूल्यांकन करेगी.

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क्या मौजूदा रणनीति काम नहीं कर रही है?

हार्दिक ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि अब बहुत सी चीजों पर दोबारा सोचने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कई विकल्पों पर विचार किया जाएगा क्योंकि निश्चित रूप से वर्तमान योजना काम नहीं कर रही है. एक मुख्य चिंता पावरप्ले बनी हुई है, जहां मुंबई लगातार विपक्षी टीम से पिछड़ रही है. हार्दिक ने कहा कि टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में पावरप्ले के दौरान पिछड़ रही है, इसलिए उन्हें मजबूत शुरुआत करने की जरूरत है.

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हार्दिक ने की रदरफोर्ड की तारीफ

मुंबई के लिए एक सकारात्मक खबर शेरफेन रदरफोर्ड के रूप में आई, जिनके आखिरी आक्रमण ने कुछ संघर्ष दिखाया. हार्दिक ने उनके प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा कि रदरफोर्ड की ताकत टीम को भविष्य के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच और लचीलापन प्रदान करती है. हार के बाद मुंबई कैंप का संदेश स्पष्ट है कि भविष्य में बदलाव होने वाले हैं. टीम अब लय हासिल करने और अपने अभियान पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटी है.