फाफ डुप्लेसिस-आंद्रे रसेल के बाद एक और दिग्गज ने IPL से लिया संन्यास? मिनी ऑक्शन के लिए नहीं कराया रजिस्ट्रेशन

IPL Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मिनी-ऑक्शन के लिए प्लेयर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन रविवार (30 नवंबर) को खत्म हो गई. यह पता चला है कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग के लिए इस साल की बिडिंग वॉर के लिए 1355 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया है. मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 02, 2025, 08:29 AM IST
IPL Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मिनी-ऑक्शन के लिए प्लेयर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन रविवार (30 नवंबर) को खत्म हो गई. यह पता चला है कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग के लिए इस साल की बिडिंग वॉर के लिए 1355 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया है. मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने अपना नाम दिया है. इस खबर ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. मैक्सवेल पर कई टीमों की नजर थी, लेकिन वह ऑक्शन में नजर नहीं आएंगे.

इन टीमों के लिए खेले मैक्सवेल

मैक्सवेल आईपीएल में एक दशक से ज्यादा समय तक रेगुलर रहे हैं और चार फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं. वह दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस के लिए इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं. उन्हें पिछले साल पंजाब किंग्स ने 4.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. चेन्नई सुपरकिंग्स ने उनके लिए 4 करोड़ तक की बोली लगाई थी. वह इस बार मैक्सवेल को खरीदने का प्लान बना रही थी, लेकिन वह टीम को निराशा हाथ लगी है.

ये दिग्गज भी नहीं खेलेंगे

मैक्सवेल ऐसे पहले खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने आईपीएल ऑक्शन से पहले फैंस को चौंकाया है. साउथ अफ्रीका के धाकड़ प्लेयर फाफ डुप्लेसिस ने भी आईपीएल को अलविदा कह दिया है. उनके अलावा कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए लंबे समय तक खेलने वाले आंद्रे रसेल ने भी आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया. वहीं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली ने भी दूरी बना ली है.

मैक्सवेल का आईपीएल रिकॉर्ड

मैक्सवेल ने 141 आईपीएल मैचों में 2819 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 23.88 और स्ट्राइक रेट 155.14 का रहा. उन्होंने आईपीएल में 18 अर्धशतक लगाए हैं. उनके बल्ले से 237 चौके और 161 छक्के निकले. मैक्सवेल का प्रदर्शन पिछले दो सीजन में शर्मनाक रहा था. उन्होंने 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 10 मैचों में सिर्फ 52 रन बनाए थे. इसके अलावा 2025 में पंजाब किंग्स के लिए 7 मैचों में 48 रन बनाए थे. लगातार दो सीजन में खराब खेल के बाद ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल पर सवाल उठ रहे थे. अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाकर सबकुछ साफ कर दिया है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

IPL 2026Glenn Maxwell

