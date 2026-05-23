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Hindi Newsक्रिकेट46 चौके 30 छक्के 606 रन... नंबर-4 का खूंखार योद्धा... IPL 2026 में बना दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

46 चौके 30 छक्के 606 रन... नंबर-4 का खूंखार योद्धा... IPL 2026 में बना दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Heinrich Klaasen IPL 2026 Record: आईपीएल 2026 में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए हेनरिक क्लासेन ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने वो कमाल कर दिया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था. 606 रन बनाने वाले क्लासेन ने ऋषभ पंत का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 23, 2026, 03:05 PM IST
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Heinrich Klaasen IPL 2026 Record
Heinrich Klaasen IPL 2026 Record

Heinrich Klaasen IPL 2026 Record: आईपीएल 2026 में अगर किसी एक टीम ने बल्लेबाजी के मायने बदले हैं, तो वो सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) है, जो इस सीजन 9 दफा 200+ रन बना चुकी है. इस बार टीम की ताकत सिर्फ उनके ओपनर्स नहीं रहे, बल्कि मिडिल ऑर्डर में आकर गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने वाला उनका एक खूंखार योद्धा भी है. हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन (Heinrich Klaasen) की, जिन्होंने आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का अंत होते-होते इस लीग के इतिहास का सबसे बड़ा और अटूट रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

22 मई की शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में हैदराबाद ने भले ही रनों का अंबार (255) लगाया हो, लेकिन पूरे सीजन में नंबर-4 की जिम्मेदारी संभालते हुए क्लासेन ने जो किया है, वह आईपीएल के 19 साल के इतिहास में आज तक कोई भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं कर सका था.

ऋषभ पंत का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

हेनरिक क्लासेन आईपीएल के किसी एक सीजन में नंबर-4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इतिहास के नंबर-1 खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस सीजन मिडिल ऑर्डर की कठिन परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हुए 606 रन कूट डाले हैं. इस मामले में उन्होंने भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है, जिन्होंने साल 2018 में दिल्ली के लिए खेलते हुए नंबर-4 पर 579 रन बनाए थे.

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नंबर-4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. हेनरिक क्लासेन (SRH) – 606 रन, सीजन 2026

2. ऋषभ पंत (DD) – 579 रन, सीजन 2018

3. रियान पराग (RR) – 573 रन, सीजन 2024

4. रोहित शर्मा (MI) – 538 रन, सीजन 2013

5. ग्लेन मैक्सवेल (RCB) – 513 रन, सीजन 2021

हेनरिक क्लासेन ने ठोके 6 अर्धशतक

हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल 2026 में कमाल की बल्लेबाजी की है. उन्होंने नंबर-4 पर खेलते हुए हैदराबाद के लिए 14 मैचों में 50.50 की औसत और 159.47 के स्ट्राइक रेट से कुल 606 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं. खास बात ये है कि उन्होंने 46 चौके और 30 छक्के उड़ाए हैं.

ये भी पढ़ें: IPL में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले 6 विस्फोटक बल्लेबाज कौन? रजत पाटीदार ने लिस्ट में मचाई खलबली

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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