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Hindi Newsक्रिकेट40 गेंद पर 67 रन... 5 छक्के और 3 चौके, अजिंक्य रहाणे में घुसी किसकी आत्मा? IPL में तोड़ दिया गंभीर का बड़ा रिकॉर्ड

40 गेंद पर 67 रन... 5 छक्के और 3 चौके, अजिंक्य रहाणे में घुसी किसकी आत्मा? IPL में तोड़ दिया गंभीर का बड़ा रिकॉर्ड

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच IPL 2026 का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. अजिंक्य रहाणे ने IPL 2026 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पहले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ पारी की शुरुआत की और 40 गेंदों में 67 रन बनाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 29, 2026, 10:05 PM IST
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40 गेंद पर 67 रन... 5 छक्के और 3 चौके, अजिंक्य रहाणे में घुसी किसकी आत्मा? IPL में तोड़ दिया गंभीर का बड़ा रिकॉर्ड

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच IPL 2026 का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. अजिंक्य रहाणे ने IPL 2026 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पहले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ पारी की शुरुआत की और 40 गेंदों में 67 रन बनाए. अजिंक्य रहाणे ने अपनी इस पारी में 5 छक्के और 3 चौके लगाए.

अजिंक्य रहाणे में घुसी किसकी आत्मा?

अजिंक्य रहाणे ने अपनी इस पारी के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अजिंक्य रहाणे ने IPL में मुंबई इंडियंस के खिलाफ KKR के कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का महारिकॉर्ड बना दिया है. 13 अप्रैल 2016 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए IPL मैच के दौरान, गौतम गंभीर ने कप्तान के तौर पर कोलकाता की टीम के लिए 52 गेंदों में 64 रन बनाए थे.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ किसी कप्तान का बड़ा स्कोर

IPL मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ किसी कप्तान द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है. केएल राहुल ने IPL के 2022 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (KKR) की ओर से खेलते हुए मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 103 रनों की दो नाबाद पारियां खेलीं. IPL मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है. एबी डिविलियर्स ने 10 मई 2015 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL 2015 के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हुए 133 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

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मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो IPL शतक

शुभमन गिल, एडम गिलक्रिस्ट, यशस्वी जायसवाल, बेन स्टोक्स, हाशिम अमला, वेंकटेश अय्यर, यूसुफ पठान, केएल राहुल और जोस बटलर ऐसे अन्य बल्लेबाज हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL मैच में 100 से ज्यादा रन बनाने में सफलता हासिल की है. यशस्वी जायसवाल, जो IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलेंगे, उनके नाम मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो IPL शतक दर्ज हैं और KL राहुल ने भी 2022 में LSG के खिलाड़ी के तौर पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो शतक बनाए थे.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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