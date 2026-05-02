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Hindi Newsक्रिकेटDC vs RR: 18 साल का इंतजार खत्म...DC ने रच डाला इतिहास, सालों बाद पूरी हुई ये मुराद

DC vs RR: 18 साल का इंतजार खत्म...DC ने रच डाला इतिहास, सालों बाद पूरी हुई ये मुराद

Highest Successful Chases for Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स साल 2008 से आईपीएल का हिस्सा है. पहले यह दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स कहलाती है. इस टीम ने 1 मई 2026 को इतिहास रचा. उसकी वो मुराद पूरी हो गई, जिसका सपना हर एक टीम देखती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 02, 2026, 07:49 AM IST
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DC vs RR: 18 साल का इंतजार खत्म...DC ने रच डाला इतिहास, सालों बाद पूरी हुई ये मुराद

Highest Successful Chases for Delhi Capitals: आईपीएल का 19वां सीजन रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित हो रहा है. अब तक 43 मैच हुए हैं और इतने मैचों में कई रिकॉर्ड बन चुके हैं. 1 मई की शाम दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ा धमाका किया. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उसने 7 विकेट से बाजी मारी. यह जीत ऐतिहासिक रही, क्योंकि दिल्ली ने वो कमाल कर दिखाया, जो आज से पहले कभी नहीं किया था.

अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली ने ऐसा क्या कर दिखाया, जो हम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? तो जान लीजिए कि दिल्ली ने अपने आईपीएल करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की है.

दरअसल, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुक्रवार (1 मई) को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने आईपीएल इतिहास का अपना सबसे सफल रन चेज कर दिखाया. उसने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से शिकस्त दी. खास बात ये भी रही कि इस धमाकेदार जीत के साथ ही दिल्ली ने इस सीजन लगातार तीन मैचों से चली आ रही हार के सिलसिले को भी खत्म कर दिया.

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दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे सफल चेज (Highest Successful Chases for Delhi Capitals)

1. 226 बनाम RR, जयपुर, 2026*

2. 210 बनाम LSG, विशाखापट्टनम, 2025

3. 209 बनाम GL, दिल्ली, 2017

4. 207 बनाम PBKS, जयपुर, 2025

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही. मिचेल स्टार्क और काइल जैमीसन ने सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही पवेलियन भेज दिया. इसके बाद कप्तान रियान पराग ने कमान संभाली और 50 गेंदों में 90 रनों की आतिशी पारी खेली. पराग ने ध्रुव जुरेल (42 रन) के साथ 102 रनों की अहम साझेदारी की. आखिर में डोनोवन फेरेरा ने सिर्फ 14 गेंदों में नाबाद 47 रन (6 छक्के, 2 चौके) ठोककर राजस्थान का स्कोर 225/6 तक पहुंचा दिया. दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क ने 40 रन देकर 3 विकेट झटके.

दिल्ली का पलटवार

226 रनों के पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली को केएल राहुल और पथुम निसांका ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी की. राहुल ने 40 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. उन्होंने महज 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. वहीं निसांका ने 33 गेंदों पर 62 रन बनाए और केवल 23 गेंदों में ही पचासा जड़ दिया.

दिल्ली ने तोड़ा 2025 का रिकॉर्ड

निसांका के आउट होने के बाद राहुल ने नीतीश राणा (33 रन) के साथ 61 रनों की साझेदारी कर जीत की नींव पक्की की. आखिर में आशुतोष शर्मा (25)* और ट्रिस्टन स्टब्स (18)* ने 49 रनों की अटूट साझेदारी कर 19.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. यह आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज है. इससे पहले दिल्ली ने 2025 में लखनऊ के खिलाफ 210 रन चेज किए थे, जो आईपीएल में उसका सबसे सफल रन चेज था, लेकिन इस बार उसने राजस्थान के खिलाफ 226 रन चेज करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

ये भी पढ़ें: Orange Cap in IPL 2026: वैभव, अभिषेक, विराट सबको पछाड़ा...433 रनों के साथ खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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