IPL 2026: रोहित शर्मा बनाएंगे ये प्रचंड रिकॉर्ड, डेविड वॉर्नर की बादशाहत करेंगे खत्म, रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज होगा 'हिटमैन' का नाम

IPL 2026 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच रविवार को खेला जाना है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मुंबई का रिकॉर्ड दमदार रहा है. इस मुकाबले में रोहित शर्मा के पास एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका होगा. दरअसल, IPL में KKR के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अभी डेविड वॉर्नर के नाम है. डेविड वॉर्नर ने 28 पारियों में कोलकाता के गेंदबाजी अटैक के सामने 1093 रन बनाए हैं. वहीं, इस लिस्ट में अभी रोहित दूसरे नंबर पर हैं.

रोहित शर्मा बनाएंगे ये प्रचंड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 35 पारियों में 1083 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा आज अगर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में 11 रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. रोहित शर्मा को KKR के खिलाफ खेलना हमेशा से ही काफी रास आता है. वह इस टीम के खिलाफ एक शतक और 6 अर्धशतक लगा चुके हैं. KKR के खिलाफ मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड वानखेड़े के मैदान पर कमाल का रहा है. इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 12 मैच खेले गए हैं. इसमें से 10 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सिर्फ दो मैच ही जीत सकी है.

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मुंबई बनाम कोलकाता हेड टू हेड रिकॉर्ड

ओवरऑल रिकॉर्ड में भी मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है. मुंबई इंडियंस ने 35 मुकाबलों में से 24 में जीत दर्ज की है, तो केकेआर ने सिर्फ 11 मैच जीते हैं. साल 2025 में दोनों टीमों की भिड़ंत एक बार हुई थी, जहां मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी. मुंबई की टीम इस सीजन में काफी मजबूत दिखाई दे रही है. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, क्विंटन डि कॉक, रयान रिकेल्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड के रूप में टीम के पास दमदार बैटिंग ऑर्डर मौजूद है.

टिम सीफर्ट और फिन एलन बेहद खतरनाक

वहीं, गेंदबाजी में मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे दो धाकड़ गेंदबाज मौजूद हैं. दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर भी पावरप्ले में टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स का भी बैटिंग ऑर्डर दमदार दिख रहा है. टिम सीफर्ट और फिन एलन की हालिया फॉर्म कमाल की रही है. हालांकि, टीम को इस सीजन अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और रॉवमैन पॉवेल से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. केकेआर का तेज गेंदबाजी अटैक जरूर आईपीएल 2026 में कमजोर दिखाई दे रहा है. हर्षित राणा और आकाशदीप सिंह चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं.