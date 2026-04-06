IPL 2026: कैसे होगी CSK की वापसी? रविचंद्रन अश्विन ने बताया प्लान, ऋतुराज को करना होगा ये काम

IPL 2026 Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार तीसरी हार पर आर अश्विन और फाफ डु प्लेसिस ने बड़ा बयान दिया है. ड्रेसिंग रूम के बिगड़ते माहौल और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी दोनों ने अपनी राय रखी है.
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IPL 2026 Chennai Super Kings: चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने आईपीएल 2026 की शुरुआत शर्मनाक तरीके से की है. उसने लगातार तीन मैचों को गंवा दिया है. राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बाद उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने भी हरा दिया. आरसीबी ने उसे अपने होमग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 43 रन से हरा दिया. भारतीय स्पिन दिग्गज रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि इस आईपीएल सीजन में लगातार तीसरी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी निराशाजनक होगा.
अश्विन के अनुसार, टीम मैनेजमेंट को इस आहत ड्रेसिंग रूम को फिर से उत्साह से भरने और टीम की गिरती स्थिति को संभालने के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इतनी युवा टीम के पास अब केवल ऊपर बढ़ने का ही रास्ता बचा है, जो एक बेहतर माहौल से संभव है. चेन्नई की टीम अब 11 अप्रैल को अपने घरेलू मैदान एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी.
अश्विन ने आरसीबी के खिलाफ मिली 43 रनों की बड़ी हार के बाद कहा कि इस अनुभवहीन टीम से तुरंत जवाबदेही मांगना सही नहीं है. उनके अनुसार, ये खिलाड़ी उस उम्र में हैं जहां उन्हें अपने क्रिकेट का आनंद लेना चाहिए. उनके ऊपर सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी की विरासत को ढोने का दबाव डालना चाहिए. आरसीबी-सीएसके मैच हमेशा से एक बड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन फिलहाल टीम के भीतर कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है.
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