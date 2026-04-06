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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: कैसे होगी CSK की वापसी? रविचंद्रन अश्विन ने बताया प्लान, ऋतुराज को करना होगा ये काम

IPL 2026: कैसे होगी CSK की वापसी? रविचंद्रन अश्विन ने बताया प्लान, ऋतुराज को करना होगा ये काम

IPL 2026 Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार तीसरी हार पर आर अश्विन और फाफ डु प्लेसिस ने बड़ा बयान दिया है. ड्रेसिंग रूम के बिगड़ते माहौल और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी दोनों ने अपनी राय रखी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:27 PM IST
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चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़. Photo Credit: BCCI
चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Chennai Super Kings: चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने आईपीएल 2026 की शुरुआत शर्मनाक तरीके से की है. उसने लगातार तीन मैचों को गंवा दिया है. राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बाद उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने भी हरा दिया. आरसीबी ने उसे अपने होमग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 43 रन से हरा दिया. भारतीय स्पिन दिग्गज रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि इस आईपीएल सीजन में लगातार तीसरी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी निराशाजनक होगा.

अश्विन के अनुसार, टीम मैनेजमेंट को इस आहत ड्रेसिंग रूम को फिर से उत्साह से भरने और टीम की गिरती स्थिति को संभालने के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इतनी युवा टीम के पास अब केवल ऊपर बढ़ने का ही रास्ता बचा है, जो एक बेहतर माहौल से संभव है. चेन्नई की टीम अब 11 अप्रैल को अपने घरेलू मैदान एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी.

युवाओं से जवाबदेही मांगना उचित नहीं: अश्विन

अश्विन ने आरसीबी के खिलाफ मिली 43 रनों की बड़ी हार के बाद कहा कि इस अनुभवहीन टीम से तुरंत जवाबदेही मांगना सही नहीं है. उनके अनुसार, ये खिलाड़ी उस उम्र में हैं जहां उन्हें अपने क्रिकेट का आनंद लेना चाहिए. उनके ऊपर सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी की विरासत को ढोने का दबाव डालना चाहिए. आरसीबी-सीएसके मैच हमेशा से एक बड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन फिलहाल टीम के भीतर कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है.

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क्या संजू और ऋतुराज की जोड़ी करेगी वापसी?

पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ का समर्थन किया है. डुप्लेसिस का मानना है कि सैमसन एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और यह संभव नहीं है कि टी20 वर्ल्ड कप में रनों का अंबार लगाने वाला खिलाड़ी आईपीएल में बार-बार विफल हो. उन्होंने कप्तान गायकवाड़ की बल्लेबाजी गुणवत्ता पर भी भरोसा जताया और युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे की प्रतिभा की तारीफ की. फाफ के अनुसार, इन टॉप तीन खिलाड़ियों को केवल समय देने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: CSK की ट्रेन पटरी से क्यों उतरी? दबाव में कोच-कप्तान, इन 5 कारणों ने किया बंटाधार

क्या कप्तानी का दबाव गायकवाड़ को मजबूत बनाएगा?

डुप्लेसिस ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर कहा कि लगातार हार झेलना किसी भी युवा कप्तान के लिए आसान नहीं होता, खासकर जब व्यक्तिगत प्रदर्शन भी साथ न दे रहा हो. हालांकि, उन्हें विश्वास है कि यह कठिन दौर गायकवाड़ को एक बेहतर लीडर के रूप में विकसित होने में मदद करेगा. गायकवाड़ के पास अच्छा सपोर्ट स्टाफ है और जल्द ही महेंद्र सिंह धोनी भी उनकी मदद के लिए मैदान पर सक्रिय रूप से जुड़ेंगे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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