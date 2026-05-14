IPL 2026: पंजाब किंग्स के 3 खूंखार 'शेरों' की भारतीय टीम में एंट्री; पहली गेंद से ठोकते हैं छक्के

India A Squad for Sri Lanka Tri-Series: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. पिछले सीजन की रनरअप रही पंजाब किंग्स इस सीजन भी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है. वह अंक तालिका में नंबर 4 पर है और प्लेऑफ की प्रबल दावेदार भी. टीम को यहां तक पहुंचाने में जिन तीन युवा खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा है, उनकी किस्मत चमक गई है. 14 मई को एक ऐसी खबर आई, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

श्रीलंका में होने वाली आगामी वनडे ट्राई-सीरीज के लिए 'इंडिया ए' टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस टीम में सबसे ज्यादा जलवा पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाड़ियों का रहा है, जिसके 3 विस्फोटक बल्लेबाजों ने अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस के दम पर टीम में जगह हासिल की है.

तिलक वर्मा को मिली कप्तानी

दरअसल, बीसीसीआई (BCCI) की चयन समिति ने जून 2026 में होने वाली इस ट्राई सीरीज के लिए तिलक वर्मा को कप्तान बनाया है, जबकि रियान पराग उप-कप्तान होंगे. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पंजाब किंग्स के उन 3 सितारों की है, जिन्होंने इस आईपीएल सीजन में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं. इनमें प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या और सूर्यांश शेडगे के नाम शामिल हैं. अब ये तीनों शेर इंडिया ए टीम के लिए गर्दा उड़ाते नजर आएंगे.

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टीम इंडिया (India A) में शामिल पंजाब किंग्स के 3 धुरंधर

1. प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh): पंजाब के इस तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज ने इस सीजन 11 मैचों में 382 रन कूटे हैं. उनका औसत 42.44 जबकि स्ट्राइक रेट 169.03 का रहा है. उन्हें विकेटकीपर के तौर पर टीम में जगह मिली है.

2. प्रियांश आर्या (Priyansh Arya): इस सीजन के उभरते हुए सितारे प्रियांश ने 10 मैचों में 226.49 की स्ट्राइक रेट से 342 रन बनाए हैं. प्रियांश पहली गेंद से छक्के लगा रहे हैं. पिछले सीजन भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था. दिल्ली प्रीमियर लीग में यह खिलाड़ी 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगा चुका है.

3. सूर्यांश शेडगे (Suryansh Shedge): भले ही इस दाएं हाथ के फिनिशर को कम मौके मिले, लेकिन 4 मैचों में 53.00 की औसत और 189.29 की स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाकर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है.

इंडिया ए का पूरा स्क्वाड (वनडे ट्राई-सीरीज)

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान.

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वनडे ट्राई-सीरीज का पूरा शेड्यूल