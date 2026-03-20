Advertisement
trendingNow13147123
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 पर इंजरी बम का धमाका...जैक एडवर्ड्स समेत 4 खूंखार पेसर्स बाहर, KKR, CSK, RR के बाद SRH की बढ़ी टेंशन

IPL 2026 पर 'इंजरी बम' का धमाका...जैक एडवर्ड्स समेत 4 खूंखार पेसर्स बाहर, KKR, CSK, RR के बाद SRH की बढ़ी टेंशन

IPL 2026 injury updates ALL ruled out Players: लगता है आईपीएल 2026 को जनर लग गई है. ये हम नहीं बल्कि इस लीग को चाहने और इसका बेसब्री से इंतजार करने वाले करोड़ों फैंस मान रहे हैं. ऐसा इसलिए कि अभी 19वें सीजन का आगाज भी नहीं हुआ है और कई स्टार खिलाड़ी पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं, जबकि कुछ के खेलने पर सस्पेंस है

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- (X/Swapnil Vats @iamswapnilvats)
फोटो क्रेडिट- (X/Swapnil Vats @iamswapnilvats)

IPL 2026 injury updates ALL ruled out Players: 8 दिन बाद इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज होगा. इससे पहले एक-दो नहीं बल्कि आधा दर्जन खिलाड़ियों के चोटिल और उपलब्ध नहीं होने की खबरें आई हैं, जिन्होंने टीमों की टेंशन बढ़ा दी है. मतलब ये कि नए सीजन के आगाज की खुशी की जगह क्रिकेट के गलियारों में 'इंजरी' का शोर सुनाई दे रहा है. केकेआर, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) पर 'चोट का बम' फूटा है.

19 मार्च देर रात एक खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए सितारे जैक एडवर्ड्स आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. यह वही खिलाड़ी है, जिसे नीलामी में बेस प्राइस से 16 गुना ज्यादा कीमत पर हैदराबाद ने खरीदा था. उनका बेस प्राइस 50 लाख था, लेकिन बोली 3 करोड़ तक लगी थी. जैक के पास गेंद और बल्ले से मैच जिताने की क्षमता है. वह पहली बार इस बड़ी टी20 लीग में खेलने वाले थे, लेकिन इस बार उनका यह सपना टूट गया है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 साल का यह ऑस्ट्रेलियाई पेसर फिलहाल चोटिल है और टूर्नामेंट के लिए फिट नहीं हो पाएगा.

अकेले एडवर्ड्स ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, जो पूरे सीजन से बाहर हुए हैं. अब तक 4 तेज गेंदबाज 19वें सीजन से बाहर हो चुके हैं, जबकि पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, लॉकी फर्ग्यूसन और मथीशा पथिराना जैसे दिग्गज शुरुआती मुकाबलों में नजर नहीं आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

19 मार्च को ये 3 तेज गेंदबाज हुए बाहर

19 मार्च को ही एडवर्ड्स समेत 3 तेज गेंदबाजों के बाहर होने की खबर आई है. पहला नाम जैक एडवर्ड्स का है. दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स के नाथन एलिस का और तीसरा राजस्थान रॉयल्स के सैम कुरेन हैं, जो चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं.

हर्षित राणा का खेलना मुश्किल, पथिराना ने बढ़ाई टेंशन

पिछले दिनों केकेआर के स्टार गेंदबाज हर्षित राणा को लेकर खबर आई थी कि घुटने की सर्जरी से पूरी तरह रिकवरी नहीं होने के चलते उनका पूरे सीजन खेलना मुश्किल है. इतना ही नहीं, केकेआर ने जिन मथीशा पथिराना को 18 करोड़ में खरीदा था, वह भी फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. टी20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चोटिल हुए थे. अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि वह खेलने आएंगे या नहीं.

कमिंस और हेजलवुड मिस करेंगे शुरुआती मैच

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण शुरुआती 2-3 मैचों से बाहर रह सकते हैं, जबकि आरसीबी के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड एचिलीस और हैमस्ट्रिंग की समस्या के चलते शुरुआती मैच मिस करेंगे.

लॉकी फर्ग्यूसन शुरुआती मैच क्यों मिस करेंगे?

लॉकी फर्ग्यूसन आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले हैं, लेकिन वह शुरुआती मैच मिस करेंगे, क्योंकि हाल ही में उनके घर बेटे का जन्म हुआ है और वह कुछ समय परिवार के साथ बिताना चाहते हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है.

ये भी पढ़ें: 3 साल बाद इस देश के साथ टी20 सीरीज खेलेगा भारत, अचानक हो गया बड़ा ऐलान

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
india qatar relations
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
DNA
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
Eid ul Fitr 2026
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
India Ukraine News in Hindi
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
Dhurandhar 2 Movie
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
MEA
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
Kashmir Weather
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
West Bengal elections 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश