IPL 2026: ईशान किशन ने रचा इतिहास, RCB के खिलाफ कप्तान बनते ही बनाया महारिकॉर्ड, विराट कोहली के क्लब में हुए शामिल

IPL 2026, RCB vs SRH: ईशान किशन ने शनिवार को IPL 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी करके इतिहास रच दिया है. ईशान किशन भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की एक खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
Trending Photos
IPL 2026: ईशान किशन IPL 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी कर रहे हैं. यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेला जा रहा है. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की इस फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे हैं. पैट कमिंस फिटनेस से जुड़ी दिक्कतों के चलते मौजूदा IPL सीजन के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. ईशान किशन ने शनिवार को IPL 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी करके इतिहास रच दिया है. ईशान किशन भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की एक खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
ईशान किशन ने रचा इतिहास
ईशान किशन तीसरे ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने U19 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की है और साथ ही किसी IPL टीम की भी कप्तानी की है. विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर थे, जिन्होंने U19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की और साथ ही किसी IPL टीम के भी कप्तान बने. विराट कोहली 2008 के U19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान थे और 2011 से 2023 के बीच RCB के कप्तान के तौर पर उन्होंने 143 IPL मैच खेले. विराट कोहली ने 11 मई, 2011 को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL में अपनी कप्तानी की शुरुआत की थी. 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, उन्होंने 34 गेंदों में 39 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई थी.
विराट कोहली के क्लब में हुए शामिल ईशान किशन
ईशान किशन, जो इससे पहले IPL में गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, 2016 के U19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान थे. उनकी कप्तानी में भारत उपविजेता रहा था. पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल विराट कोहली और ईशान किशन के अलावा एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने U19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की है और किसी IPL टीम की भी अगुवाई की है. पार्थिव पटेल, जो IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं, उन्होंने 2002 के U19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की थी. इसके अलावा, उन्होंने 18 मई 2011 को चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कोच्चि टस्कर्स केरल के कप्तान के तौर पर एक IPL मैच भी खेला था.
IPL और अंडर-19 वर्ल्ड कप में कप्तानी करने वाले भारतीय
1. विराट कोहली - 2008 (U-19 वर्ल्ड कप), RCB (2011-2023)
2. पार्थिव पटेल - 2002 (U-19 वर्ल्ड कप), कोच्चि टस्कर्स केरल (2011)
3. ईशान किशन - 2016 (U-19 वर्ल्ड कप), सनराइजर्स हैदराबाद (2026)*
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चुनी पहले गेंदबाजी
मोहम्मद कैफ (2000), अंबाती रायडू (2004), अशोक मेनारिया (2010), उन्मुक्त चंद (2012), पृथ्वी शॉ (2018), प्रियम गर्ग (2020), यश धुल (2022) और आयुष म्हात्रे (2026) भारत के अन्य पूर्व U19 वर्ल्ड कप कप्तान हैं, जिन्होंने IPL में हिस्सा लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी टीम की कप्तानी नहीं की है. बता दें कि IPL 2026 सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम खेला जा रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.