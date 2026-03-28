Advertisement
trendingNow13157030
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: ईशान किशन ने रचा इतिहास, RCB के खिलाफ कप्तान बनते ही बनाया महारिकॉर्ड, विराट कोहली के क्लब में हुए शामिल

IPL 2026: ईशान किशन ने रचा इतिहास, RCB के खिलाफ कप्तान बनते ही बनाया महारिकॉर्ड, विराट कोहली के क्लब में हुए शामिल

IPL 2026, RCB vs SRH: ईशान किशन ने शनिवार को IPL 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी करके इतिहास रच दिया है. ईशान किशन भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की एक खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 28, 2026, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: ईशान किशन ने रचा इतिहास, RCB के खिलाफ कप्तान बनते ही बनाया महारिकॉर्ड, विराट कोहली के क्लब में हुए शामिल

IPL 2026: ईशान किशन IPL 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी कर रहे हैं. यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेला जा रहा है. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की इस फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे हैं. पैट कमिंस फिटनेस से जुड़ी दिक्कतों के चलते मौजूदा IPL सीजन के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. ईशान किशन ने शनिवार को IPL 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी करके इतिहास रच दिया है. ईशान किशन भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की एक खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

ईशान किशन ने रचा इतिहास

ईशान किशन तीसरे ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने U19 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की है और साथ ही किसी IPL टीम की भी कप्तानी की है. विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर थे, जिन्होंने U19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की और साथ ही किसी IPL टीम के भी कप्तान बने. विराट कोहली 2008 के U19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान थे और 2011 से 2023 के बीच RCB के कप्तान के तौर पर उन्होंने 143 IPL मैच खेले. विराट कोहली ने 11 मई, 2011 को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL में अपनी कप्तानी की शुरुआत की थी. 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, उन्होंने 34 गेंदों में 39 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली के क्लब में हुए शामिल ईशान किशन

ईशान किशन, जो इससे पहले IPL में गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, 2016 के U19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान थे. उनकी कप्तानी में भारत उपविजेता रहा था. पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल विराट कोहली और ईशान किशन के अलावा एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने U19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की है और किसी IPL टीम की भी अगुवाई की है. पार्थिव पटेल, जो IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं, उन्होंने 2002 के U19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की थी. इसके अलावा, उन्होंने 18 मई 2011 को चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कोच्चि टस्कर्स केरल के कप्तान के तौर पर एक IPL मैच भी खेला था.

IPL और अंडर-19 वर्ल्ड कप में कप्तानी करने वाले भारतीय

1. विराट कोहली - 2008 (U-19 वर्ल्ड कप), RCB (2011-2023)

2. पार्थिव पटेल - 2002 (U-19 वर्ल्ड कप), कोच्चि टस्कर्स केरल (2011)

3. ईशान किशन - 2016 (U-19 वर्ल्ड कप), सनराइजर्स हैदराबाद (2026)*

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चुनी पहले गेंदबाजी

मोहम्मद कैफ (2000), अंबाती रायडू (2004), अशोक मेनारिया (2010), उन्मुक्त चंद (2012), पृथ्वी शॉ (2018), प्रियम गर्ग (2020), यश धुल (2022) और आयुष म्हात्रे (2026) भारत के अन्य पूर्व U19 वर्ल्ड कप कप्तान हैं, जिन्होंने IPL में हिस्सा लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी टीम की कप्तानी नहीं की है. बता दें कि IPL 2026 सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम खेला जा रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
jammu kashmir terror news
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
Bhagwant Mann
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
Kerala Assembly Election 2026
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
तमिलनाडु में 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी DMK, सहयोगियों को दीं 70 सीटें
Assembly Election 2026
तमिलनाडु में 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी DMK, सहयोगियों को दीं 70 सीटें
अभिषेक बनर्जी भाषण खत्म ही किए थे, तभी स्टेज पर लगी आग; मच गई अफरा-तफरी
West Bengal
अभिषेक बनर्जी भाषण खत्म ही किए थे, तभी स्टेज पर लगी आग; मच गई अफरा-तफरी
GeM के जरिए नई शुरुआत, तेज-पारदर्शी खरीद के लिए सेना की पहल; किसके साथ हुआ पहला करार
Indian Army
GeM के जरिए नई शुरुआत, तेज-पारदर्शी खरीद के लिए सेना की पहल; किसके साथ हुआ पहला करार
कितना खतरनाक है 'सिकाडा'? कोरोना के इस वेरिएंट के वे लक्षण, जिससे डरी दुनिया
Coronavirus
कितना खतरनाक है 'सिकाडा'? कोरोना के इस वेरिएंट के वे लक्षण, जिससे डरी दुनिया
पीएम मोदी-ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क की भी हुई एंट्री? MEA ने खोली दावों की पोल
PM Modi
पीएम मोदी-ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क की भी हुई एंट्री? MEA ने खोली दावों की पोल
सबका हिसाब लिया जाएगा...अमित शाह को ममता बनर्जी की ललकार, खड़े किए कई सवाल
West Bengal Election 2026
सबका हिसाब लिया जाएगा...अमित शाह को ममता बनर्जी की ललकार, खड़े किए कई सवाल
कभी सिर तो कभी पैर... बंगाल में बोले शाह- दीदी आपका समय खत्म होने वाला है
West Bengal Election 2026
कभी सिर तो कभी पैर... बंगाल में बोले शाह- दीदी आपका समय खत्म होने वाला है