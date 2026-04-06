IPL 2026: बवाली हरकत से डगआउट में मचाया हड़कंप, CSK के खिलाड़ी पर चलेगा BCCI का हंटर, भारी-भरकम जुर्माना तय

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के एक खिलाड़ी ने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ IPL मैच में अपनी एक हरकत से बवाल मचा दिया है. येलो आर्मी के इस क्रिकेटर ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के डगआउट में जो हरकत की है, उसकी वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का हंटर उस पर चल सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन पर भारी-भरकम जुर्माना लगा सकती है.

बवाली हरकत से डगआउट में मचाया हड़कंप

इंग्लैंड और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार ऑलराउंडर जेमी ओवरटन, रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ IPL मैच में आउट होने के बाद बेहद गुस्से में नजर आए. जेमी ओवरटन ने इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. जेमी ओवरटन ने 231.25 की स्ट्राइक रेट बैटिंग करते हुए 16 गेंद पर 37 रन ठोक दिए थे. जेमी ओवरटन ने इस दौरान 4 चौके और 2 छक्के उड़ाए थे. जेमी ओवरटन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्पिनर सुयश शर्मा ने आउट किया था.

CSK के खिलाड़ी पर चलेगा BCCI का हंटर

जेमी ओवरटन अपना विकेट गंवाने के बाद साफ तौर पर निराश और बेहद गुस्से में दिखे थे. इस दौरान उन्होंने डगआउट में बैठने के बाद गुस्से में अपना हेलमेट जमीन पर पटक दिया. क्रिकेट से जुड़ी किसी भी चीज का अपमान करना एक अपराध है. ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जेमी ओवरटन की मैच फीस काटते हुए उन पर जुर्माना ठोक सकती है. सोशल मीडिया पर जेमी ओवरटन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह डगआउट में बैठने के बाद गुस्से में अपना हेलमेट जमीन पर पटकते दिख रहे हैं.

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RCB ने CSK को हराया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को बेंगलुरु के एक चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट गंवा कर 250 रन बोर्ड पर टांग दिए. इससे पहले 18 साल के IPL इतिहास में कभी भी किसी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए टिम डेविड ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 280 की स्ट्राइक रेट से 8 छक्के और 3 चौके लगाए. टिम डेविड ने सिर्फ 25 गेंद पर 70 रन की नाबाद पारी खेली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 251 रनों के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने कुछ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यह टीम 43 रन से हार गई. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में 207 रन पर ऑलआउट हो गई.