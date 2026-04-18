IPL 2026: जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में पूरा किया अनोखा 'तिहरा शतक', अपने विस्फोटक तूफान से रच दिया इतिहास

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 5 विकेट से हरा दिया. गुजरात टाइटंस (GT) के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने इस मैच में एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. दरअसल, जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में 300 कैच पूरे कर अनोखा 'तिहरा शतक' लगाया है.

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में पूरा किया अनोखा 'तिहरा शतक'

जोस बटलर टी20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के महज चौथे खिलाड़ी और दूसरे विकेटकीपर हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड के नाम दर्ज है. कीरोन पोलार्ड ने टी20 में 405 कैच पकड़े हैं. वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर डेविड मिलर का नाम है, जिन्होंने 332 कैच लिए हैं, जबकि क्विंटन डि कॉक 316 कैच के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज हैं.

बटलर ने खास मुकाम हासिल किया

केकेआर की पारी के दौरान रबाडा की गेंद पर अंगकृष रघुवंशी का कैच पकड़ने के साथ ही बटलर ने यह खास मुकाम हासिल किया. बटलर का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में अब तक शानदार रहा है. वह गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 4 पारियों में 158 के स्ट्राइक रेट से 176 रन बना चुके हैं. बटलर ने इस दौरान दो अर्धशतक भी लगाए हैं. आखिरी मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बटलर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 गेंदों में 60 रनों की दमदार पारी खेली थी. उन्होंने अपनी इस पारी में 11 चौके लगाए थे.

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गुजरात ने कोलकाता को हराया

IPL 2026 के 25वें मुकाबले में शुक्रवार को गुजरात टाइटंस (GT) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 5 विकेट से हराया. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से मिले 181 रनों के लक्ष्य को गुजरात टाइटंस (GT) ने 5 विकेट खोकर 19.4 ओवर में हासिल किया. यह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की इस सीजन में पांचवीं हार है.