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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: भुवी-हेजलवुड का खूनी स्पेल...पहले 6 ओवरों में बनाया ये महारिकॉर्ड, टूटना नामुमकिन के बराबर

IPL 2026: भुवी-हेजलवुड का 'खूनी' स्पेल...पहले 6 ओवरों में बनाया ये महारिकॉर्ड, टूटना नामुमकिन के बराबर

Josh Hazlewood and Bhuvneshwar Kumar: आईपीएल 2026 में सोमवार की रात एक ऐसा इतिहास रचा गया, जिसे फैंस सालों तक याद रखेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ वो कारनामा कर दिखाया है, जो पिछले 18 सालों में कभी नहीं हुआ था.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:08 AM IST
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IPL 2026: भुवी-हेजलवुड का 'खूनी' स्पेल...पहले 6 ओवरों में बनाया ये महारिकॉर्ड, टूटना नामुमकिन के बराबर

Josh Hazlewood and Bhuvneshwar Kumar: आईपीएल 2026 अब इस मोड़ पर आ चुका है कि हर मैच में कुछ ऐसा हो रहा है, जो इतिहास बन रहा है. 27 अप्रैल की रात खेले गए 39वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली की टीम के खिलाफ एक तूफानी जीत हासिल की. इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाजों का कहर देखने को मिला. भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने एक कमाल कर दिखाया है, जो इस लीग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था.

भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने दिल्ली के टॉप ऑर्डर को तिनके की तरह बिखेरते हुए रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी. दोनों ने मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो अपने आप में खास और सबसे जुदा है.

दरअसल, आईपीएल के इतिहास में अब तक किसी भी पारी के पहले 6 ओवरों (पावरप्ले) के अंदर दो अलग-अलग गेंदबाजों ने 3-3 विकेट कभी नहीं झटके थे, लेकिन दिल्ली के खिलाफ आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने यह असंभव दिखने वाला कमाल कर दिखाया. दोनों ने मिलकर पावरप्ले में ही 6 विकेट चटका दिए, जिससे दिल्ली की टीम पूरी तरह ध्वस्त हो गई. भुवी और हेजलवुड की जोड़ी ऐसी पहली बॉलिंग पेयर बनी है, जिसने आईपीएल के पहले 6 ओवरों में विरोधी टीम के 3-3 बल्लेबाजों का शिकार किया है.

भुवी और हेजलवुड ने क्या किया?

मैच में आरसीबी के दोनों स्ट्राइक बॉलर्स ने कंजूसी के साथ विकेट चटकाने की कला का प्रदर्शन किया. भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में महज 1.70 की इकॉनमी से सिर्फ 5 रन दिए और 3 बेशकीमती विकेट झटके. वहीं जोश हेजलवुड और भी घातक रहे. उन्होंने 3.3 ओवर में 12 रन देकर 4 शिकार किए. उनकी धारदार गेंदबाजी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

दिल्ली के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड

आरसीबी की घातक गेंदबाजी के सामने दिल्ली ने पावरप्ले में 6 विकेट खोकर मात्र 13 रन बनाए. यह आईपीएल इतिहास में पावरप्ले का अब तक का सबसे कम स्कोर है. इससे पहले यह रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के नाम था, जिसने 2009 में बेंगलुरु के खिलाफ 14 रन बनाए थे. आरसीबी की घातक गेंदबाजी का नतीजा यह रहा कि दिल्ली ने पहले 6 ओवरों में महज 7 रन के स्कोर पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए थे.

मैच का हाल

अगर मैच की बात करें तो दिल्ली की टीम किसी तरह संघर्ष करते हुए 16.3 ओवर में 75 रनों तक पहुंच सकी. आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए यह लक्ष्य बेहद मामूली साबित हुआ. बेंगलुरु ने मात्र 1 विकेट खोकर 6.3 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस जीत के दम पर आरसीबी को प्वॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा हुआ है. आरसीबी 8 मैचों में 6 जीत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं पंजाब की टीम 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर है.

ये भी पढ़ें: 12,000 रनों का जादुई आंकड़ा... रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ महान क्रिकेटर का नाम, दिग्गजों के क्लब में मारी एंट्री

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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