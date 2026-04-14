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Hindi Newsक्रिकेटभारत को मिला एक और रॉकेट गेंदबाज, सैमसन ने जड़ा छक्का तो अगली गेंद मिसाइल की तरह दाग बिखेर दी गिल्लियां

भारत को मिला एक और 'रॉकेट गेंदबाज', सैमसन ने जड़ा छक्का तो अगली गेंद मिसाइल की तरह दाग बिखेर दी गिल्लियां

CSK vs KKR: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कार्तिक त्यागी ने अपनी लाइन-लेंथ और स्पीड से सबको प्रभावित किया. वो लगातार 148 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालते दिखे. यही नहीं, उन्होंने जिस अंदाज में आईपीएल 2026 के पहले शतकवीर संजू सैमसन से छक्का खाने के बाद बदला लिया, वो किसी सिनेमा से कम नहीं था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:14 PM IST
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छक्का खाने के बाद कार्तिक त्यागी ने सैमसन को किया बोल्ड (IPLT20.COM)
छक्का खाने के बाद कार्तिक त्यागी ने सैमसन को किया बोल्ड (IPLT20.COM)

CSK vs KKR: आईपीएल में जब भी कोई युवा तेज गेंदबाज रॉकेट की रफ्तार से गेंद डालता है तो करोड़ों भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स के 25 वर्षीय पेसर कार्तिक त्यागी ने भी अपनी स्पीड से फैंस का दिल जीत लिया. चौंकाने वाली बात ये है कि 6 साल पहले IPL में डेब्यू करने वाले कार्तिक त्यागी इस सीजन से पहले तक अपनी रफ्तार के लिए नहीं जाने जाते थे. पिछले एक साल में उन्होंने गेंदबाजी और ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत की है, जिसका इनाम उन्हें आईपीएल 2026 में मिल रहा है.

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कार्तिक त्यागी ने अपनी लाइन-लेंथ और स्पीड से सबको प्रभावित किया. वो लगातार 148 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालते दिखे. यही नहीं, उन्होंने जिस अंदाज में आईपीएल 2026 के पहले शतकवीर संजू सैमसन से छक्का खाने के बाद बदला लिया, वो किसी सिनेमा से कम नहीं था.

छक्का खाने के बाद बदला हो तो ऐसा

CSK की बैटिंग पारी के 12वें ओवर में मैदान पर दिलचस्प ड्रामा देखने को मिला. कार्तिक त्यागी की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में झन्नाटेदार छक्का उड़ाया. ये ऐसा शॉट था, जिससे किसी भी गेंदबाज का मनोबल टूट जाए, लेकिन कार्तिक त्यागी टूटे नहीं बल्कि अगली गेंद पर ही गिल्लियां बिखेर दी. छक्का खाने के बाद कार्तिक त्यागी ने पूरी ताकत से आगे की तरफ पिच की गई गेंद फेंकी, संजू सैमसन ने बल्ला तो चलाया, लेकिन वो चारों खाने चित्त हो गए और स्टंप बिखर गई. सैमसन को आउट करने के बाद कार्तिक त्यागी ने गर्मजोशी से जश्न भी मनाया. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने स्पीड से प्रभावित करते हुए 4 ओवर मे 34 रन देकर 2 विकेट झटके. उन्होंने संजू सैमसन और डेवाल्ड ब्रेविस को आउट किया.

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CSK vs KKR: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग 11): संजू सैमसन (डब्ल्यू), रुतुराज गायकवाड़ (सी), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग 11): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी

यह भी पढ़ें: प्रफुल्ल-साकिब ने डेब्यू पर लगाई आग, फिर भी 24 घंटे के अंदर SRH ने बदला स्क्वॉड, अचानक टीम में इस गेंदबाज की एंट्री

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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