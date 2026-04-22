VIDEO: अभिषेक शर्मा के शतक पर खुशी से कूद पड़ीं काव्या मारन, अपने रिएक्शन से इंटरनेट पर लगाई आग

IPL 2026, SRH vs DC: खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जैसे ही छक्का जड़कर दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच में 47 गेंद पर शतक ठोका तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन का रिएक्शन देखने लायक था. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 47 गेंदों में ही शतक जड़कर मैदान पर दहाड़ लगाई और अपने ही अंदाज में जश्न मनाया. वहीं, काव्या मारन खुशी से उछल पड़ीं और तालियां बजाने लगीं. इस दौरान कैमरे ने अभिषेक शर्मा के पिता पर भी फोकस किया. अभिषेक शर्मा के पिता, अपने बेटे के शतक के बाद सीना चौड़ा कर खुशी से तालियां बजा रहे थे.

अभिषेक शर्मा के शतक पर खुशी से कूद पड़ीं काव्या मारन

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन अपनी टीम के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा के शतक के बाद जश्न मनाती हुई नजर आईं. अभिषेक शर्मा ने इस मैच के दौरान 68 गेंदों में नाबाद 135 रन जड़ डाले. अभिषेक शर्मा ने 198.53 की स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए 10 चौके और 10 छक्के उड़ाए. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन ने अपने इस रिएक्शन से इंटरनेट पर आग लगा दी है.

(@IPL) April 21, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं काव्या मारन?

काव्या मारन सन ग्रुप (Sun Group) के मालिक कलानिधि मारन (Kalanithi Maran) की बेटी हैं. काव्या मारन बेहद खूबसूरत हैं और उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा है. काव्या मारन, कलानिधि मारन की बेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन (Dayanidhi Maran) की भतीजी हैं. काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ हैं. काव्या मौजूदा समय में सन टीवी नेटवर्क के ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट Sun NXT की प्रमुख हैं. काव्या मारन खुद सन म्यूजिक (Sun Music ) से जुड़ी हुईं हैं. काव्या ने एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता कलानिधि मारन के कारोबार में हाथ बंटाने का फैसला किया था. काव्या ने अपनी कंपनी में कोई बड़ा पद ग्रहण करने से पहले अनुभव हासिल करने के लिए सन टीवी नेटवर्क में इंटर्नशिप भी की थी.

हैदराबाद ने दिल्ली को 47 रन से हराया

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 47 रनों से हराया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से मिले 243 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी. यह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की इस सीजन की चौथी जीत है. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 242 रन बनाए.