Advertisement
trendingNow13187875
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: अभिषेक शर्मा के शतक पर खुशी से कूद पड़ीं काव्या मारन, अपने रिएक्शन से इंटरनेट पर लगाई आग

VIDEO: अभिषेक शर्मा के शतक पर खुशी से कूद पड़ीं काव्या मारन, अपने रिएक्शन से इंटरनेट पर लगाई आग

IPL 2026, SRH vs DC: खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जैसे ही छक्का जड़कर दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच में 47 गेंद पर शतक ठोका तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन का रिएक्शन देखने लायक था. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 47 गेंदों में ही शतक जड़कर मैदान पर दहाड़ लगाई और अपने ही अंदाज में जश्न मनाया. वहीं, काव्या मारन खुशी से उछल पड़ीं और तालियां बजाने लगीं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 22, 2026, 09:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: अभिषेक शर्मा के शतक पर खुशी से कूद पड़ीं काव्या मारन, अपने रिएक्शन से इंटरनेट पर लगाई आग

IPL 2026, SRH vs DC: खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जैसे ही छक्का जड़कर दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच में 47 गेंद पर शतक ठोका तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन का रिएक्शन देखने लायक था. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 47 गेंदों में ही शतक जड़कर मैदान पर दहाड़ लगाई और अपने ही अंदाज में जश्न मनाया. वहीं, काव्या मारन खुशी से उछल पड़ीं और तालियां बजाने लगीं. इस दौरान कैमरे ने अभिषेक शर्मा के पिता पर भी फोकस किया. अभिषेक शर्मा के पिता, अपने बेटे के शतक के बाद सीना चौड़ा कर खुशी से तालियां बजा रहे थे.

अभिषेक शर्मा के शतक पर खुशी से कूद पड़ीं काव्या मारन

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन अपनी टीम के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा के शतक के बाद जश्न मनाती हुई नजर आईं. अभिषेक शर्मा ने इस मैच के दौरान 68 गेंदों में नाबाद 135 रन जड़ डाले. अभिषेक शर्मा ने 198.53 की स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए 10 चौके और 10 छक्के उड़ाए. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन ने अपने इस रिएक्शन से इंटरनेट पर आग लगा दी है.

कौन हैं काव्या मारन?

काव्या मारन सन ग्रुप (Sun Group) के मालिक कलानिधि मारन (Kalanithi Maran) की बेटी हैं. काव्या मारन बेहद खूबसूरत हैं और उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा है. काव्या मारन, कलानिधि मारन की बेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन (Dayanidhi Maran) की भतीजी हैं. काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ हैं. काव्या मौजूदा समय में सन टीवी नेटवर्क के ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट Sun NXT की प्रमुख हैं. काव्या मारन खुद सन म्यूजिक (Sun Music ) से जुड़ी हुईं हैं. काव्या ने एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता कलानिधि मारन के कारोबार में हाथ बंटाने का फैसला किया था. काव्या ने अपनी कंपनी में कोई बड़ा पद ग्रहण करने से पहले अनुभव हासिल करने के लिए सन टीवी नेटवर्क में इंटर्नशिप भी की थी.

हैदराबाद ने दिल्ली को 47 रन से हराया

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 47 रनों से हराया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से मिले 243 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी. यह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की इस सीजन की चौथी जीत है. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 242 रन बनाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

बाहर से आए पार्टी वर्कर Out... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा'
West Bengal Assembly Election 2026
बाहर से आए पार्टी वर्कर Out... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा'
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
West Bengal Election 2026
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
April 22 Pahalgam attack
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
April 22 Pahalgam attack
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
West Bengal Election 2026
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
DNA
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
Bengal Assembly Elections
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
Drug Marketing
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
DNA
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
DNA
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा