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Hindi Newsक्रिकेटघर पर शर्मसार हुई KKR, लगातार दो हार के बाद कप्तान रहाणे ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा? बताई दुर्दशा की बड़ी वजह

घर पर शर्मसार हुई KKR, लगातार दो हार के बाद कप्तान रहाणे ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा? बताई दुर्दशा की बड़ी वजह

KKR vs SRH: कोलकाता नाइट राइडर्स को इससे पहले मुंबई इंडियंस ने धूल चटाई थी. गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ घर पर करारी के शिकस्त के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजों को दोषी ठहराया. उन्होंने साफ कहा कि जो बल्लेबाज सेट हों, मैच जिताने की जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:22 AM IST
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रहाणे ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा? (PHOTO- IPLT20.COM)
रहाणे ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा? (PHOTO- IPLT20.COM)

KKR vs SRH: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का खाता खोल लिया है. गुरुवार, 02 अप्रैल को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ईशान किशन किशन की अगुवाई वाली टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रनों से रौंद दिया. तीन बार की चैंपियन टीम केकेआर के लिए ये सीजन अभी तक यादगार नहीं रहा है. 2012 के बाद यह पहली बार है जब केकेआर ने आईपीएल सीजन के अपने पहले दो मैच हारे हैं. घर में मिली करारी शिकस्त के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने स्वीकार किया कि उन्हें फिर से रणनीति बनानी होगी और अपनी टीम के संयोजन पर विचार करना होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स को इससे पहले मुंबई इंडियंस ने धूल चटाई थी. गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ घर पर करारी के शिकस्त के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजों को दोषी ठहराया. उन्होंने साफ कहा कि जो बल्लेबाज सेट हों, मैच जिताने की जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी.

अजिंक्य रहाणे ने किसे बताया गुनहगार?

मैच खत्म होने के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, ''227 रनों का पीछा करने के लिए हमें दो बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, जिसमें हम नाकाम रहे. जो बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो जाते हैं, उन्हें आगे से जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी. हम शुरुआती 7-8 ओवरों तक मैच में बने हुए थे. हमें अच्छी शुरुआत मिली. पहले 6 ओवरों में हमारा स्कोर 78 था. हमने एक अतिरिक्त विकेट खो दिया. ग्रीन रन आउट हो गए, लेकिन इसके अलावा, हम बहुत अच्छा खेल रहे थे. जैसा कि मैंने कहा, बीच के ओवर हमारे लिए निर्णायक थे। हमें सेट बल्लेबाजों से साझेदारी की जरूरत थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

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लगातार दो हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आगे की रणनीति के बारे में बात करते हुए कहा कि घरेलू मैदान पर मैच जीतना बहुत जरूरी है. इसलिए, हमें फिर से रणनीति बनानी होगी और अपनी टीम संयोजन पर विचार करना होगा. अगर हमें एक और बल्लेबाज की जरूरत है, तो हमें इस बारे में सोचना होगा. अभी हमारे पास 3-4 दिन हैं. हम ज्यादा सोचना नहीं चाहते. मुझे लगता है कि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. बस एक दिन बल्लेबाजी में थोड़ी कमी रही. पिछले मैच में हमने बहुत अच्छा खेला था. बस छोटी-छोटी साझेदारियों की जरूरत थी. मुझे लगता है कि अगर बल्लेबाज सकारात्मक सोच रखें और बल्लेबाजी करते समय ज्यादा सतर्क रहें, तो हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

सनराइजर्स हैदराबाद ने चखा जीत का स्वाद

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार वापसी की. पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम ने स्कोरबोर्ड पर 226 रन टांग दिए. बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड (21 गेंदों पर 46 रन), अभिषेक शर्मा (21 गेंदों पर 48 रन), हेनरिक क्लासेन (35 गेंदों पर 52 रन) और नीतीश कुमार रेड्डी (24 गेंदों पर 39 रन) ने अच्छा योगदान दिया. गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और नीतीश रेड्डी ने प्रभावित किया. उनादकट ने 3 और रेड्डी ने 2 विकेट चटकाए. ओवरऑल शानदार प्रदर्शन के लिए स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

(यह भी पढ़ें: 25 करोड़ी कैमरन ग्रीन के साथ ये क्या हुआ? अनकैप्ड खिलाड़ी ने बीच मैदान पर डांटा, फिर जो हुआ देख नहीं होगा यकीन)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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