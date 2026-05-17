1 गेंद के बदले 2.25 करोड़...सिर्फ 8 बॉल फेंककर कमा लिए 18 करोड़; IPL 2026 में किसने किया ये अनोखा 'कमाल'?

आईपीएल 2026 में एक तूफानी गेंदबाज ने सिर्फ 8 गेंदें फेंककर 18 करोड़ कमा लिए... सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ऐसा ही हुआ है. आइए जानते हैं ये कैसे हुए और किस टीम के गेंदबाज ने ऐसा कमाल कर दिखाया.
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Matheesha Pathirana: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को दुनिया की सबसे अमीर लीग कहा जाता है. यहां नीलामी में खिलाड़ियों पर करोड़ों की बारिश होती है. अनजान खिलाड़ी रातोंरात करोड़पति बन जाते हैं. हर सीजन के लिए होने वाली नीलामी में फ्रेंचाइजी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों पर दिल खोलकर पैसा खर्च करती हैं. कभी-कभी यही भारी-भरकम रकम फ्रेंचाइजी के लिए जी का जंजाल बन जाती है. आईपीएल 2026 के सीजन में कुछ ऐसा ही हुआ है. एक खिलाड़ी सिर्फ 8 गेंदें फेंककर 18 करोड़ रुपये ले गया. ये गेंदबाज श्रीलंका से आता है और अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर है.
यहां जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि मथीशा पथिराना हैं. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस खिलाड़ी को 18 करोड़ देकर अपने साथ जोड़ा था. वो इतनी बड़ी रकम पाने वाले पहले श्रीलंकाई गेंदबाज बने थे. ये वही पथिराना हैं, जिन्हें श्रीलंका क्रिकेट का 'जूनियर मलिंगा' कहा जाता है. अब सवाल ये है कि आखिर उन्हें 8 गेंदों के 18 करोड़ कैसे मिले?
दरअसल, मथीशा पथिराना इस सीजन चोट से परेशान रहे हैं. शुरुआती मैच उन्होंने मिस किए थे. वो 16 मई को सीजन का पहला मैच खेलने उतरे, लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 8 गेंदें फेंककर चोटिल हो गए और मैदान से बाहर चले गए. पथिराना सिर्फ 1.2 ओवर (यानी कुल 8 गेंदें) ही फेंक पाए थे कि उनकी पुरानी हैमस्ट्रिंग इंजरी (Hamstring Injury) दोबारा उभर आई और उन्हें दर्द से कराहते हुए मैदान छोड़ना पड़ा. मैच के बाद ये खबर आई कि अब वो सीजन के बचे हुए मैच भी नहीं खेल पाएंगे.
आईपीएल 2025 के सीजन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा रिलीज किए गए मथीशा पथिराना पर केकेआर ने मेगा ऑक्शन में 18 करोड़ रुपये का दांव इसलिए लगाया था ताकि टीम को मजबूत गेंदबाज मिले और डेथ ओवर्स की गेंदबाजी की कमजोरी दूर हो सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
पथिराना के इस तरह चोटिल होकर बाहर होते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी सैलरी का अनोखा हिसाब-किताब लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद केकेआर की टीम बुरी तरह ट्रोल हो रही है. 18 करोड़ के पथिराना सिर्फ 8 गेंदें ही फेंक सके. मतलब उनकी एक गेंद 2.25 करोड़ रुपये की साबित हुई. इस तरह उन्होंने 8 गेंदों में 18 करोड़ कमा लिए.
क्रिकेट फैंस तंज कस रहे हैं कि इतिहास में इससे महंगी कमाई आज तक किसी क्रिकेटर ने नहीं की होगी. वहीं केकेआर के लिए यह खरीद बहुत महंगी साबित हुई.
केकेआर के लिए पथिराना का यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा है. सीजन की शुरुआत से ठीक पहले वे चोटिल हो गए थे. जब चोट से उबरे, तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) से एनओसी (NOC) मिलने में लंबा वक्त लग गया. एनओसी मिलने के बाद भी मैनेजमेंट ने उन्हें बेंच पर बिठाए रखा. आखिरकार जब टीम के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हुई, तब उन्हें गुजरात के खिलाफ उतारा गया, लेकिन पथिराना का दोबारा चोटिल होना उनके लिए सबसे बड़ा झटका है.
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