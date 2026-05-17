मुफ्त का 1 अंक KKR को दिलाएगा Playoffs का टिकट, क्रिकेट फैंस के होश उड़ा देगा ये जबरदस्त समीकरण

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 29 रन से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए और गुजरात टाइटंस (GT) के सामने जीत के लिए 248 रन का टारगेट रखा. गुजरात टाइटंस (GT) ने जवाब में 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन ही बनाए. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने यह मैच 29 रन से जीत लिया.
Trending Photos
IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 29 रन से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए और गुजरात टाइटंस (GT) के सामने जीत के लिए 248 रन का टारगेट रखा. गुजरात टाइटंस (GT) ने जवाब में 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन ही बनाए. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने यह मैच 29 रन से जीत लिया.
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम IPL 2026 में अचानक जिंदा हो गई है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम अभी तक 12 मैचों में 5 जीत और 6 हार के साथ 11 अंक लेकर 7वें स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -0.038 है. लेकिन असली गेम तो मुफ्त का 1 अंक पलट देगा. दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जिसके बाद उन्हें 1 अंक मुफ्त में मिल गया था.
3 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), प्वाइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर होने के बावजूद, अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है. 5 मैचों में जीत और 1 मैच बेनतीजा रहने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 11 अंक हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी, अगर वह अपने बचे हुए दोनों लीग मैच बड़े अंतर से जीत लेती है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऐसे में 15 अंक हो जाएंगे. लेकिन, लीग स्टेज के आखिर में 3 से ज्यादा टीमों के 15 या उससे ज्यादा अंक नहीं होने चाहिए.
अगर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम अपने बचे हुए 2 मैचों में से एक भी मैच हार जाती है, तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम बुधवार (20 मई) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना करेगी. KKR इस साल के IPL में MI का सामना पहले ही एक बार कर चुकी है, लेकिन 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में बोर्ड पर 220 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद, उस मैच में उन्हें 6 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। IPL 2026 का KKR का 14वाँ और आखिरी लीग मैच रविवार, 24 मई को ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ खेला जाएगा। कोलकाता की तरह, DC भी प्लेऑफ़ की दौड़ में बनी हुई है, और अगले रविवार को इन दोनों टीमों के बीच होने वाला मैच एक तरह से नॉकआउट मैच साबित हो सकता है।