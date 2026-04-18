कोई खिलाड़ी नहीं... ये था KKR की हार का सबसे बड़ा कारण, कप्तान रहाणे ने मैच के बाद फोड़ा ठीकरा

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 5 विकेट से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 180 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 19.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 181 रन बनाते हुए जीत दर्ज कर ली. IPL 2026 सीजन में यह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की लगातार पांचवीं हार थी. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की हार के बाद उसके कप्तान अजिंक्य रहाणे ने किसी खिलाड़ी पर नहीं, बल्कि किसी और चीज पर हार का ठीकरा फोड़ा है.

ये था KKR की हार का सबसे बड़ा कारण

गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की हार के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि मैदान पर थोड़ी ओस थी, जिसके कारण गेंदबाजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि, उन्होंने शुभमन गिल की पारी की भी तारीफ की. मैच के बाद कप्तान रहाणे ने कहा, 'जिस तरह से हमने शुरुआत की जब हमारे दो या तीन विकेट गिर चुके थे, और जिस तरह से ग्रीन ने शुरुआत की, वह कमाल का था. 147 पर 4 विकेट से 180 तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था. हालांकि, हमारे सभी गेंदबाजों को इसका श्रेय जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की. वे इसे आखिरी ओवर तक ले गए. गिल ने सच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की.'

कप्तान रहाणे ने मैच के बाद फोड़ा ठीकरा

अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'थोड़ी ओस भी थी, लेकिन कोई बहाना नहीं. साई सुदर्शन और गिल ने सच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. मैं बस सकारात्मक बातें करना चाहता था. हमारे तीन मैच बहुत करीबी रहे. ग्रीन को क्रैम्प्स (ऐंठन) की दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से वह मैदान के अंदर-बाहर होते रहे और इसी कारण उन्होंने गेंदबाजी नहीं की. जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही होतीं, तो आप बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

गुजरात ने KKR को पीटा

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से मिले 181 रनों के लक्ष्य को गुजरात टाइटंस ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया. टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 86 रनों की दमदार पारी खेली. गिल ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, जोस बटलर ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, तो साई सुदर्शन ने 16 गेंदों में 22 रनों का योगदान दिया. ग्लेन फिलिप्स ने 19 रन बनाए. इससे पहले केकेआर की पूरी टीम 20 ओवर में 180 रन बनाकर ऑलआउट हुई. कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कैमरून ग्रीन इस सीजन पहली बार अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए. हालांकि, उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका.