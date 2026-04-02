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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: KKR रन चेज में हारने वाली पहली टीम, सनराइजर्स का खुला खाता, टॉस हारकर भी पलट दिया पासा

IPL 2026: KKR रन चेज में हारने वाली पहली टीम, सनराइजर्स का खुला खाता, टॉस हारकर भी पलट दिया पासा

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल 2026 के रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता को हरा दिया. हैदराबाद की सीजन में यह पहली जीत है. कोलकाता को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा.

 

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 02, 2026, 11:24 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल 2026 के छठे मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स को अपने घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा. गुरुवार (2 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 65 रन से हरा दिया. यह सनराइजर्स की सीजन में पहली जीत है. वहीं, कोलकाता को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा. कोलकाता की टीम इस सीजन में रन चेज करते हुए मैच हारने पहली टीम बन गई. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस हारने और पहले बल्लेबाजी करने के बावजूद मैच को अपने नाम कर लिया.

हेनरिच क्लासेन के शानदार अर्धशतक और ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारियों की मदद से हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 226/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में कोलकाता की टीम 16 ओवरों में 161 रनों पर सिमट गई. हैदराबाद को पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर, कोलकाता को मुंबई इंडियंस ने परास्त किया था.

सनराइजर्स के गेंदबाजों ने बरपाया कहर

227 रनों का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने जोरदार शुरुआत की. उसने 9 गेंद में ही 30 रन बना लिए थे. इसके बाद विकेटों के पतझड़ का सिलसिला शुरू हुआ. अंगकृष रघुवंशी और रिंकू सिंह ने कुछ देर तक जुझारू प्रदर्शन किया, लेकिन दोनों टीम को जीत नहीं दिला पाए. अंगकृष ने 52, रिंकू सिंह ने 35 और फिन एलन ने 28 रन बनाए. कोलकाता के बाकी बल्लेबाज बुरी तरह फेल रहे. कप्तान अजिंक्य रहाणे 8, कैमरन ग्रीन 2, रमनदीप सिंह 10 और सुनील नरेन 12 रन बनाकर आउट हुए. सनराइजर्स के लिए जयदेव उनादकट ने 3 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए. इशान मलिंगा ने 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट झटके. नीतीश रेड्डी ने 2 ओवर में 17 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए.

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कार्तिक त्यागी ने केकेआर को दिलाई पहली सफलता

छठे ओवर में तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने आखिरकार 82 रनों की इस खतरनाक सलामी साझेदारी को तोड़ा. उन्होंने ट्रेविस हेड को 46 रनों (21 गेंद) पर आउट किया, जिन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के जड़े. पावरप्ले के अंत तक हैदराबाद ने 84/1 का स्कोर बना लिया था.  यह आईपीएल इतिहास में हैदराबाद का पावरप्ले में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले उन्होंने 2024 में दिल्ली के खिलाफ 124/0 और 2025 में राजस्थान के खिलाफ 94/1 बनाए थे.

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मुजरबानी ने हैदराबाद की रफ्तार पर लगाई लगाम

जब हैदराबाद 100 रनों के करीब पहुंच रही थी, तब ब्लेसिंग मुजरबानी ने दोहरा झटका देकर केकेआर की वापसी कराई. नौवें ओवर में मुजरबानी ने पहले कप्तान ईशान किशन (14 रन) को आउट किया और फिर खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा को 48 रनों पर पवेलियन भेज दिया. इसके अगले ही ओवर में अनुकूल रॉय ने अनिकेत वर्मा (1 रन) को आउट किया, जिससे हैदराबाद का स्कोर 10 ओवर के बाद 123/4 हो गया। मुजरबानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच में कुल 4 विकेट चटकाए.

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क्लासेन ने सनराइजर्स को बड़े स्कोर तक पहुंचाया

अंत में हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने मोर्चा संभाला. दोनों ने मिलकर पारी को स्थिरता दी और 15 ओवर तक स्कोर 168/4 तक पहुंचाया. क्लासेन ने 35 गेंदों में 52 रनों की जुझारू पारी खेली. 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने 16 रन खर्च किए, जिससे हैदराबाद 200 के पार पहुंच गई. हालांकि वैभव अरोड़ा ने 19वें ओवर में लगातार दो विकेट लिए, लेकिन हैदराबाद 226 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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