IPL 2026 में KKR के लिए आंद्रे रसेल बनेंगे ये 2 तूफानी खिलाड़ी, एक तो लगातार ठोक चुका है 5 छक्के

IPL 2026 KKR: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मंच तैयार है. एक हफ्ते बाद यानी 28 मार्च से नए सीजन का आगाज होगा. तीन बार की चैंपियन केकेआर चौथा खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इसके लिए उसने नीलामी में तूफानी खिलाड़ियों की फौज अपने साथ जोड़ी है, लेकिन इस बार टीम का सबसे बड़ा मैच विनर केकेआर के साथ नहीं होगा. ये कोई और नहीं बल्कि आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने एक दशक तक इस टीम के लिए खेला और टीम को चैंपियन बनाने में अहम रोल अदा किया. अब सवाल ये है कि उनकी भरपाई IPL 2026 में कौन करेगा? इस सवाल का जवाब खुद केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर ने दिया है.

20 मार्च को केकेआर की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच ने साफ कर दिया कि रसेल की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी अब दो युवा भारतीय सितारों रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह के कंधों पर होगी. नायर का मानना है कि यह इन दोनों खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने और फ्रेंचाइजी के लिए कुछ 'स्पेशल' करने का सबसे बड़ा मौका है. रसेल की 'पावर-हिटिंग' विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब केकेआर के ये दो नए 'फिनिशर' पूरी तरह तैयार हैं.

आंद्रे रसेल की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर अभिषेक नायर ने कहा कि 'मेरा मानना है कि यह जिम्मेदारी निभाने का सीजन है. हमारे पास रिंकू और रमनदीप हैं, जो यह भूमिका निभा सकते हैं और अब उनके पास अपने लिए और फ्रेंचाइजी के लिए कुछ खास करने का मौका है.'

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1.रमनदीप सिंह

IPL 2026 में केकेआर के लिए तबाही मचाएंगे. वो एक तूफानी ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने 2022 में मुंबई इंडियंस के साथ IPL में डेब्यू किया था. फिर 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया था. उन्होंने 2024 में 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 125+ रन किए थे. रमनदीप पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वो निचले क्रम में आकर विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं. जरूरत पड़ने पर अपनी मीडियम पेस बॉलिंग से विकेट भी निकाल सकते हैं. वो केकेआर के लिए 26 मैचों में 177.31 के स्ट्राइक रेट से 172 रन बना चुके हैं.

2. रिंकू सिंह

टीम इंडिया के स्टार फिनिशर हैं. उन्हें IPL से ही पहचान मिली थी. रिंकू इस टीम के साथ 2018 से हैं. पिछले 8 सालों में उन्होंने कई साल बेंच पर निकाले, लेकिन 2023 के सीजन में उनकी किस्मत चमक गई थी. उन्होंने गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज यश दयाल के एक ओवर में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली और अब वो एक स्टार क्रिकेटर बन चुके हैं. KKR के लिए 59 मैचों में वो 4 फिफ्टी और 30.52 की औसत से 1099 रन बना चुके हैं. रिंकू के पास आखिरी के ओवरों में तूफानी छक्के मारने की जबरदस्त क्षमता है.

आंद्रे रसेल ने केकेआर के लिए क्या किया?

दाएं हाथ के इस विस्फोटक ऑलराउंडर ने 2014 से 2025 तक केकेआर के लिए खेला. अपने दम पर कई मैच जिताए. वो टीम के सबसे सफल ऑलराउंडर हैं. सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में गौतम गंभीर के बाद दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 139 मैचों में 2658 रन किए, जबकि गेंद से 123 शिकार किए थे. रसेल के पास गेंद और बल्ले दोनों से बराबर योगदान देने की क्षमता थी.

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