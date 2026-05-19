PBKS, RR और DC को छोड़िए...8वें नंबर वाली KKR मारेगी प्लेऑफ में एंट्री; इस 'जादुई' समीकरण ने चौंकाया

IPL 2026 KKR Playoff Scenario: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 63 मैच पूरे होने तक 3 टीमें प्लेऑफ में एंट्री कर चुकी हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में प्लेऑफ की जंग अब अपने सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को हराकर सबसे पहले प्लेऑफ का टिकट कटाया, फिर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को धूल चटाकर खुद को और गुजरात टाइटंस (GT) को टॉप-4 में क्वालिफाई करा दिया.

आईपीएल 2026 में अब लीग स्टेज के महज 7 मैच बचे हैं. मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आधिकारिक तौर पर रेस से बाहर हो चुकी हैं. अब प्लेऑफ के सिर्फ 1 आखिरी स्पॉट के लिए 5 टीमों (PBKS, RR, DC, CSK, KKR) के बीच लड़ाई जारी है, लेकिन इस पूरी रेस में अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का एक ऐसा 'जादुई समीकरण' सामने आया है, जिसने बाकी टीमों के कप्तानों की नींद उड़ा दी है.

अगर यह समीकरण सटीक बैठ गया, तो पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जैसी मजबूत टीमों को ठेंगा दिखाकर केकेआर अंतिम चार में एंट्री मार लेगी. आइए समझते हैं कोलकाता के लिए क्या है ये जादुई गणित.

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समीकरण नंबर 1: 15 अंक के साथ टॉप 4 में जा सकती है KKR

कोलकाता नाइट राइडर्स के अभी 2 मैच मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ बाकी हैं. ये दोनों ही मैच केकेआर अपने होम ग्राउंड यानी ईडन गार्डन्स पर खेलेगी. अगर केकेआर अपने दोनों मैच जीत लेती है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे. इस स्थिति में वे आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं. ये तभी होगा जब नीचे दी गई 2 शर्तें फिट बैठेंगी.

शर्त '1': राजस्थान रॉयल्स (RR) अपने बचे हुए दोनों या फिर कम से कम 1 मैच हार जाए, जबकि पंजाब किंग्स (PBKS) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के हाथों हार मिले. ऐसा होने पर राजस्थान 14 अंक से ज्यादा पर नहीं जाएगी, जबकि पंजाब 13 पर ही अटक जाएगी.

शर्त '2' (नेट रन रेट का पेंच): अगर पंजाब किंग्स अपने आखिरी मैच में लखनऊ को हरा देती है और राजस्थान अपना 1 मैच हार जाती है, तब बात नेट रन रेट (NRR) पर आएगी. उदाहरण के तौर पर, अगर पंजाब अपना मैच 10 रनों से जीतती है, तो केकेआर को पंजाब से ऊपर रहने के लिए अपने दोनों मैचों को मिलाकर लगभग 72 रनों के कुल अंतर से जीत दर्ज करनी होगी.

समीकरण नंबर 2: 13 अंकों के साथ भी थ्रिलर एंट्री!

दिलचस्प बात यह है कि अगर केकेआर अपने 2 में से सिर्फ 1 मैच (दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ) जीत पाती है, तब भी वह महज 13 अंकों के साथ प्लेऑफ का टिकट पा सकती है. लेकिन इस 'जादू' के लिए केकेआर को दुआ करनी होगी कि नीचे दी गई 3 चीजें केकेआर के हक में आएं.

1. गुजरात टाइटंस अपने आखिरी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को हरा दे.

2. लखनऊ और मुंबई मिलकर राजस्थान रॉयल्स (RR) को अपने दोनों बचे मैचों में शिकस्त दे दें (जिससे राजस्थान 12 अंकों पर अटक जाए).

3. पंजाब किंग्स अपना आखिरी मैच लखनऊ से हार जाए और उनका नेट रन रेट (NRR) कोलकाता से नीचे ही रहे.

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